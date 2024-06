Nederlands elftal moet dag na wedstrijd tegen Oostenrijk alweer aan de bak tijdens oefenduel met Duitse club

Het Nederlands elftal speelt dinsdagavond tegen Oostenrijk, maar een dag later staat er ook een wedstrijd op het programma. Oranje oefent dan tegen het Duitse TSV Havelse.

Dat is een club uit de Regionalliga Nord, het vierde niveau van Duitsland. Daar eindigde de club het afgelopen seizoen op een achtste plaats. De wedstrijd wordt morgen om 12.00 uur gespeeld in Wolfsburg. Helaas vindt de wedstrijd achter gesloten deuren plaats. Zeer waarschijnlijk doen er vooral spelers mee die tegen Oostenrijk niet in actie komen en zo toch wat wedstrijdritme in de benen krijgen.

Een oefenduel spelen tijdens het EK is vrij bijzonder, maar ook niet uniek. Frankrijk speelde er nog eentje, een dag na de wedstrijd tegen Oranje. Kylian Mbappé, die tegen Nederland geblesseerd was aan zijn neus, deed toen mee tegen een jeugdteam en scoorde twee keer.

Nederland - Oostenrijk

Vanavond vindt eerst het laatste groepsduel plaats. Oranje is al zeker van de achtste finales, maar de vraag is nog of de ploeg van bondscoach Ronald Koeman als eerste, tweede of derde eindigt in de groep.

