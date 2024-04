Oud-international Carlos Tévez opgenomen in Argentijns ziekenhuis na pijn in de borst

Carlos Tévez is dinsdag opgenomen in het ziekenhuis in Buenos Aires. De voormalig Argentijns international had last van pijn in zijn borst en zal daarom in het ziekenhuis blijven totdat de onderzoeken naar zijn klachten zijn afgerond.

De 40-jarige oud-voetballer van Manchester United en City is nu werkzaam als trainer van de Argentijnse club Independiente. Die club laat weten dat de situatie van Tévez stabiel is.

Independiente schreef woensdag in een statement op X dat de eerste onderzoeken met succes zijn uitgevoerd. Donderdag zal hij nog verschillende testen ondergaan als onderdeel van de standaard controle.

Tévez nam in juni 2022 afscheid van het voetbal als speler na zijn derde seizien bij Boca Juniors. Hij begon zijn trainerscarrière daarna bij Rosario Central. In de zomer van 2023 maakte hij de overstap naar Independiente.

Als speler van United, City en West Ham United speelde de Argentijn 201 wedstrijden in de Premier League tussen 2006 en 2013. Hij scoorde 84 keer in de competitie en werd twee keer kampioen met Manchester United en één keer met Manchester City.