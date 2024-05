Giro d'Italia, etappe 3 | Slaan de Nederlandse sprinters direct toe? 'Er zit een vervelende helling in'

Na een zwaar openingsweekend in de Ronde van Italië is het maandag de beurt aan de sprinters. Het parcours lijkt weggelegd voor een massasprint, al zit er in de finale nog een vals plat gedeelte. Toch mag dit de pure sprinters niet in de weg staan. Kan Olav Kooij of Fabio Jakobsen een ritzege binnenslepen? Sportnieuws.nl blikt vooruit samen met oud-wielrenner Erik Breukink.

Vandaag zijn voor het eerst de snelle mannen aan zet in Italië. Toch is het nog maar de vraag of alle sprinters voor de etappewinst gaan spurten. "Er zit nog een vervelende helling in de finale, die het sommige renners nog lastig kan gaan maken", voorspelt Breukink, die zelf in 1988 als tweede eindigde in de Giro. "Wanneer enkele teams flink gaan doortrekken kunnen er sprinters in de problemen komen."

Het parcours | Novara > Fossano (166 km)

De etappe is overwegend vlak, met slechts enkele heuvels. Op 108 kilometer van de finish ligt de top van Lu, de enige gecategoriseerde klim van de dag, 4,3 kilometer à 3,2%. Maar die gaat verder geen rol van betekenis spelen. Er volgen wel nog twee tussensprints voor het puntenklassement, waar de Italiaan Filippo Fiorelli met 42 punten aan de leiding gaat. Toch kan de winnaar van deze rit direct een goede slag slaan door 50 punten bij te schrijven.

Echter is het nog maar de vraag of er een massasprint komt in Fossano. In de finale krijgen de renners namelijk nog een oplopende strook van 1,8 kilometer aan 4,2% voorgeschoteld. Met de top op drie kilometer van de streep kan deze helling een cruciale rol spelen. Het is geen pittige klim, maar de sprinters dienen goed vooraan het peloton te zitten voor een kans op de dagzege.

Profiel van de derde etappe van de Ronde van Italië van 2024. © Giro d'Italia

Aan de finish ontvangen de eerste drie renners 10, 6 en 4 bonificatieseconden. Bovendien zijn er bij de tweede en derde tussensprint 3, 2 en 1 seconden te verdienen.

De kanshebbers

Na de eerste twee zware etappes is het maandag voor het eerst deze Giro de beurt aan de sprinters. Na een relatief makkelijke rit, volgt er nog een lastige finale. De vraag is dus of alle sprinters fris aan de laatste kilometer kunnen beginnen. Toch lijkt de eerste massasprint in Italië aanstaande.

Met Olav Kooij heeft Visma | Lease a Bike een goede troef in handen voor de dagzege. Het jachtluipaard van Numansdorp krijgt een sterke sprinttrein tot zijn beschikking met Eduardo Affini, Jan Tratnik, Tim van Dijke en Christophe Laporte. Kooij maakt zich op voor zijn eerste sprint in een grote ronde, maar ondertussen behoort hij al tot de wereldtop. "Voor mij is Kooij vandaag de favoriet, hij zou de lastige finale goed moeten kunnen overleven", denkt Breukink.

Tijdens de tweede etappe kwam de Nederlander wel ten val, met enkele schaafwonden tot gevolg. "Maar morgen staan we weer met goede moed aan het vertrek", vertelde Kooij na afloop.

Het sprintersveld deze Giro is van hoog niveau met rappe mannen als Tim Merlier. De Belgische renner van Soudal Quick-Step heeft dit voorjaar laten zien dat het met zijn vorm wel goed zit. Wat betreft pure snelheid is Merlier de snelste sprinter die aan de start staat, toch is dit met de enkele heuvels geen garantie op succes. In de UAE Tour won hij drie etappes, waar hij onder andere Kooij versloeg. Mocht Merlier winnen, pakt hij zijn achtste overwinning van het seizoen.

Tim Merlier (r) rijdt een sterk voorjaar met onder andere zijn overwinning in de Scheldeprijs waar hij Jasper Philipsen verslaat © Getty Images

Een andere sprinter die gebaat is bijna een zware koers is Jonathan Milan. De renner van Lidl-Trek won tijdens de vorige editie van de Giro één etappe, en hij nam de paarse puntentrui mee naar huis dankzij veel ereplaatsen. Naast het prolongeren van de paarse trui wil de Italiaan dit jaar meer ritzeges behalen. Zijn ploeg gaan we deze ronde veel voorin het peloton zien om de concurrerende sprinters onder druk te zetten, om hun kopman optimaal naar de streep te loodsen.

In dit rijtje van kanshebbers mag Fabio Jakobsen natuurlijk niet ontbreken. De Nederlander kende een moeizame start van het seizoen bij zijn nieuwe ploeg dsm-firmenich PostNL, maar in de Ronde van Turkije was het uiteindelijk raak. Helaas voor Jakobsen bleef het bij één overwinning, en zag hij zijn sprintaantrekker Tobias Lund Andresen nog drie ritzeges pakken. In de heuvelachtige ritten kon Andresen in tegenstelling tot zijn kopman wel bijblijven, waardoor de Deense gangmaker voor eigen succes kon sprinten.

Mocht Jakobsen vandaag kunnen volgen is het een gevaarlijke klant in de sprint, al lijkt de finale wel eens voor problemen te kunnen zorgen. "Die laatste klim kan Jakobsen in de problemen raken als het tempo hoog ligt", denkt Breukink. "Dan zou de ploeg zomaar de kaart van Andresen kunnen spelen."

Grootste kanshebbers volgens Sportnieuws.nl

*** Olav Kooij, Tim Merlier

** Jonathan Milan, Fabio Jakobsen,

* Danny van Poppel, Kaden Groves, Phil Bauhaus, Alberto Dainese, Tobias Lund Andresen

Live