Peter Bosz tot rust gekomen in de interlandbreak na drukke periode: 'Ik heb een heleboel leuke dingen gedaan'

PSV mag zich weer opmaken voor de Eredivisie, de interlandbreak is voorbij en dus mag de nummer 1 weer op jacht naar het kampioenschap. Eerste horde om te nemen: een uitduel in Nijmegen. Peter Bosz is blij iedereen weer op de club te hebben. "Zij brengen toch allemaal weer nieuwe energie met zich mee."

De interlandperiode was een drukke periode voor PSV-spelers, veel Nederlanders waren bij Oranje maar ook in Amerika waren veel PSV'ers te vinden. Bosz heeft geprobeerd zoveel mogelijk te kijken. "Ik heb het nodige voetbal kunnen zien, toch probeer je bezig te blijven met je eigen ploeg. De jongens die hier waren hebben we mee getraind. We komen uit een drukke periode, waarin we nu pas weer een interlandbreak hadden. We hopen dat we het goed gebruikt hebben."

Interlandbreak

Bosz heeft de periode gebruikt om ook even op te laden na een drukke periode. "Ik heb de jongens nu wat meer dagen rust kunnen geven, dan dat ik ze normaal geef. Dat kon niet bij de gasten die weg waren, die gaan maar door. Dat is best een behoorlijke belasting. Tegelijkertijd is het ook wel fijn dat zij even weg zijn, ze brengen toch nieuwe energie als ze terug zijn."

De nieuwe energie is leuk, maar de verhalen even leuk vindt de trainer. "Het is toch weer leuk als ze terug zijn, je maakt een babbeltje met ze en dat doet mij ook goed." Voor Bosz was het ook lekker om in de privésfeer wat meer tijd te hebben. "Ik had natuurlijk ook wat meer vrije tijd, dan heb ik ook weer tijd om wat leuke dingen te gaan doen."

Bosz genoot van Duitsland

Waar speciaal de aandacht voor uit kon gaan was Duitsland-Nederland. Voor Bosz een interessante wedstrijd omdat zijn middenvelders Jerdy Schouten en Joey Veerman samen speelden én ook omdat veel oud-spelers van hem bij Duitsland in het veld stonden. Hij zag hoe Duitsland het zijn middenvelders wel erg moeilijk maakte. "Het was een grote rondo bijna waar Schouten en Veerman tegen moesten spelen."

Na afloop zeiden Oranjespelers en ook de bondscoach dat Nederland niet heel veel slechter was, daar was Bosz het niet mee eens. "Ik heb een geweldig Duitsland gezien. Duitsland overlaadde dat middenveld met de aanvallers die ook in dat middenveld kwamen. Zij hebben echt een goed elftal."

NEC

De Eredivisie gaat weer van start en PSV mag zich opmaken voor een uitwedstrijd bij NEC. Een van de lastigste horde richting het kampioenschap. "NEC is een ploeg die goed voetbal speelt, die de finale van de beker gaat spelen en er bij de competitie goed voor staat." Zoals altijd, ligt volgens de trainer van PSV enkel de focus op de wedstrijd met NEC, een kampioenskoorts is er niet in zijn kamp. "Ik snap dat jullie (de pers, red.) en de fans zo denken, maar ik hoop dat jullie snappen dat wij niet zo denken."

NEC is nog niet zomaar verslagen, waarschuwt Bosz. "Er zit veel voetbal in de ploeg, op iedere positie heb je echt voetballende spelers. Ze gaan uit van balbezit. We hadden het net over Duitsland, hij heeft voetbal opgesteld. Dat doet NEC ook, dat betaalt zich uit op de lange termijn."