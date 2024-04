Peter Bosz zag 'een heel andere houding' van PSV: 'Je weet wat er gebeurt als je hier niet wint'

PSV speelde een moeizame wedstrijd tegen Excelsior, waarin pas in de tweede helft de beslissing viel. Trainer Peter Bosz was zaterdag teleurgesteld in zijn team na de eerste verliespartij van het seizoen, maar dinsdag was hij al meer tevreden. "We speelden niet goed, maar het was heel anders dan tegen NEC", zei hij na afloop.

Bosz was al een stuk blijer na wat hij van zijn ploeg had gezien tegen Excelsior. Wat dat betreft hebben zijn spelers goed gereageerd op de verliespartij van afgelopen weekend. "Het was stroperig en moeizaam, maar dat is logisch. Als je nu naar de eerste helft kijkt, op kunstgras tegen een compact en goed elftal, dan is het logisch dat dat moeilijk tot veel kansen leidt", beschreef de trainer.

De bevrijdende eerste goal kwam van Mauro Júnior, die zijn eerste van het seizoen maakte. Bosz was blij met de multifunctionele speler. "Niet alleen vanwege zijn goal, maar ik vond hem nog belangrijker met de balans die hij bewaakte. Mauro kan zulke counters goed in de kiem smoren en hij had geen onnodig balverlies."

De inzetbaarheid van Mauro Júnior

De Braziliaan heeft dit seizoen al behoorlijk wat posities bekleed bij PSV. Hij vindt dat zelf één van zijn kwaliteiten als speler. "Ik ben blij dat ik de kans kreeg om te spelen. Ik ben er altijd klaar voor als de trainer dat wil. Dat is niet moeilijk voor mij, ik werk altijd hard en ben altijd klaar om te spelen. Ik ben juist blij om op veel posities te spelen."

Excelsior had geen enkel schot tegen PSV, check hier de statistieken PSV had het een uur lang moeilijk met Excelsior, zeker omdat het Jerdy Schouten miste. Maar nadat Couhaib Driouech in tranen uitviel en PSV gas bij gaf, brachten Mauro Junior en Johan Bakayoko snel achter elkaar verlichting voor de koploper van de Eredivisie. Excelsior had letterlijk niks in te brengen.

Reactie van de ploeg

Na de goal van Mauro kreeg PSV wat meer ruimte en vloeide het meer. Drie minuten later lag de 2-0 in het netje. Het belangrijkste, vond Bosz, was dat zijn ploeg geduldig bleef. "Excelsior kon de organisatie van de eerste helft nooit volhouden. Wij zijn goed geduldig gebleven, hebben hoog baltempo erin gehouden en veel van kant gewisseld."

Bosz was na de overwinning toch enigszins opgelucht. "Het belangrijkste was na de eerste nederlaag van het seizoen, de volgende wel te winnen. We moesten dus van Excelsior winnen. Daar staat dan behoorlijk wat druk op. Je weet wat er gebeurt als je hier niet wint na de verliespartij tegen NEC."

PSV wint moeizaam duel met laagvlieger Excelsior: Luuk de Jong weer niet trefzeker Als Luuk de Jong niet in vorm is, dan is PSV dat ook niet. Die samenhang is nauwelijks meer te ontkennen. De Jong scoorde voor het laatst tegen PEC Zwolle en sindsdien speelt PSV met een stuk minder overtuiging. Ook tegen degradatiekandidaat Excelsior was het spel moeizaam, maar er werd wel gewonnen met 2-0. Doelpunten kwamen van Mauro Júnior en Johan Bakayoko.

Droogte Luuk de Jong

Van een vormdip van Luuk de Jong wilde de trainer niets weten. Ondanks dat hij vijf wedstrijden op rij geen doelpunt heeft gemaakt, maakt Bosz zich geen zorgen. "Als ik mij druk moet gaan maken omdat een van de grootste topscorers van de Eredivisie een tijdje geen goals maakt... Dat ga ik niet doen, zeker omdat hij dat zelf ook niet doet."