Problemen voor Andries Jonker bij Oranje Leeuwinnen: 'Weet nog niet wie ik kan opstellen'

Bondscoach Andries Jonker weet een dag voor het Nations League-duel met Spanje nog niet met welke speelsters hij kan aantreden. Om de Olympische Spelen te bereiken moeten de Oranje Leeuwinnen aankomende vrijdag winnen.

Normaal gesproken deelt Jonker de avond vooarfgaand aan een wedstrijd de opstelling met zijn spelersgroep. Maar voor de wedstrijd van vrijdag kan hij nog niet alle posities invullen. "Ik weet nu niet wie ik kan opstellen", zei hij donderdagmiddag in het spelershotel van Oranje. "Ik hang aan een touwtje van de medische staf."

Op de laatste training voorafgaand aan het duel waren Vivianne Miedema en Victoria Pelova er niet bij. Of zij zullen spelen tegen Spanje is nog onzeker. "Het wil niet zeggen dat ze morgen niet inzetbaar zijn, die regel hanteer ik niet. Zeggen dat je de dag voor de wedstrijd moet trainen, anders kun je niet spelen, dat kunnen wij ons niet veroorloven. Geen voorbarige conclusies trekken, ik weet het namelijk zelf ook niet", vertelt Andries Jonker aan de NOS.

Miedema zou kampen met een kleine terugslag van haar kruisbandblessure, terwijl niet duidelijk is waar Pelova last van heeft. "Er zijn ook speelsters eerder gestopt tijdens de training. Daar moet je ook geen consequenties aan verbinden. Zo gaat het de hele week al. Sommigen hebben weinig getraind, sommigen alles, Alles draait erom dat iedereen morgen topfit is."

Om de Olympische Spelen te bereiken moeten de Oranje Leeuwinnen aankomende vrijdag winnen van Spanje. In de halve finale van de Nations League is de wereldkampioen de tegenstander. De Nederlanders azen op revanche, na de uitschakeling op het WK van vorig jaar tegen de Spanjaarden.

Revanche

In aanloop naar de nieuwe ontmoeting met de Spanjaarden werden er beelden van het WK geanalyseerd. Dat was even pittig voor bondscoach Andries Jonker. "Ik had er geen enkele behoefte aan om de wedstrijd gelijk terug te kijken", vertelt hij aan NU.nl. "We hadden het WK kunnen winnen als we Spanje hadden verslagen en daar hebben we ook kansen voor gehad. Het kwam hard aan. Dat vergeet ik mijn hele leven niet meer."

Ook de speelsters van Oranje hebben een nare nasmaak overgehouden aan dat duel. "Ik haat verliezen echt zó erg. Helemaal tegen Spanje", stelt Merel van Dongen. "Ik woon er al vijf jaar en wil heel graag van ze winnen. Helemaal na de uitschakeling op het WK."

Lineth Beerensteyn kreeg in de verlenging tegen de Spanjaarden op het WK nog twee grote kansen. Deze benutte zij helaas niet. "Ik heb dat hoofdstuk afgesloten. Je kan er ook niet te lang in blijven hangen, dan blijft het in je hoofd spoken. Gemakkelijk was het niet. Ik moest me eroverheen zetten."

Favorietenrol

Aanvoerder Sherida Spitse zit er niet mee dat Spanje als wereldkampioen als favoriet wordt gezien. "Dat is prima. We weten wat we moeten doen. Spanje is een topland, dat weten we allemaal. Zij hebben hele goede speelsters, maar wij zijn ook goed."

Oranje won in de Nations League van het Engeland van Sabrina Wiegman. Een knappe prestatie, die men niet verwachtte. "We deden het toch. We voetballen nu beter dan op het WK", besluit Spitse.