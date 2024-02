Feyenoord schiet Oranje Leeuwinnen te hulp: 'Wij zijn ze dankbaar'

De Oranje Leeuwinnen staan voor een belangrijke week. Het team van bondscoach Andries Jonker doet mee aan de Final Four van de Nations League, waar een ticket voor de Olympische Spelen is te verdienen.

Deze vrijdag speelt Nederland in Sevilla tegen wereldkampioen Spanje. Als de Leeuwinnen winnen, plaatsen zij zich voor de Olympische Spelen deze zomer in Parijs. Maar verliest Oranje, dan is er mogelijk nog een andere mogelijkheid. In dat geval moet Frankrijk winnen van Duitsland om nog kans te maken. De Fransen zijn als gastland van de Zomerspelen immer als geplaatst.

Het Nederlands elftal speelt hoe dan ook woensdag 28 februari in het Abe Lenstra Stadion. Bij winst is het de finale van de Nations League, bij verlies de strijd om de derde plek.

Jackie Groenen wil met Oranje Leeuwinnen naar Spelen in 'haar' Parijs: 'Als meisje droomde ik ervan' Jackie Groenen hoopt zich volgende week met de Oranje Leeuwinnen te plaatsen voor de Olympische Spelen van komende zomer. Bij een overwinning op Spanje is het ticket vrijdag al binnen. De voetbalster speelt voor Paris Saint-Germain en dus wil ze graag aanwezig zijn op de Spelen in 'haar' Parijs.

Hulp van Feyenoord

De wedstrijd van de Leeuwinnen is uiteraard live op televisie te volgen en er is geen bedreiging van mannenvoetbal. Dat komt omdat het bekerduel tussen Feyenoord en FC Groningen naar donderdag is verzet. "Uiteindelijk is het gelukt om Cambuur-NEC op dinsdag te plannen en Feyenoord-Groningen op donderdag", aldus KNVB-directeur Jan-Dirk van der Zee.

"Je moet er niet aan denken dat Nederland-Duitsland gaat om het olympische ticket en dat er concurrentie is van Feyenoord-Groningen", gaat de directeur verder. Feyenoord was bereid om mee te werken aan het verzoek van de KNVB om het bekerduel met Groningen naar woensdag te verzetten. "Wij zijn Feyenoord dankbaar voor het meedenken."