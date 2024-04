PSV begint samenwerking met Australische ploeg: 'Eén van de grootste clubs ter wereld'

PSV gaat een nieuw samenwerkingsverband aan. De Eindhovenaren slaan de handen ineen met Adelaide United FC, een club uit het zuiden van Australië.

Volgens Ernest Faber, de Hoofd Jeugdopleiding van PSV, gaan PSV en Adelaide United samenwerken op onder meet het gebied van scouting en jeugdontwikkeling." Faber verwacht dat PSV er op commercieel gebied ook nog wat aan overhoudt.

Ook de Australische club is dolblij met de samenwerking. Jonge spelers van de Adelaide United krijgen volgens PSV de kans om te trainen en misschien zelfs wedstrijden te spelen op De Herdgang, het oefencomplex van PSV. "PSV is een van de grootste clubs ter wereld", vindt Adelaide-voorzitter Ned Morris.

A collaboration aimed at fostering growth and development in football; we’re delighted to announce a strategic partnership with Dutch powerhouse, PSV Eindhoven 🤝



"Zowel op als buiten het veld boekt PSV grote successen. Als club willen we jonge spelers ontwikkelen en kansen geven. Dat we in de leer kunnen bij PSV zal zeker een gunstig effect hebben op de spelers en coaches."

PSV op weg naar landstitel

Adelaide staat overigens op een achtste plaats in de A-League, de competitie in Australië. Bij PSV gaat het zoals bekend stukken beter. De ploeg van Peter Bosz kan de landstitel in de Eredivisie al ruiken. Over een week kan het al zover zijn, als de Eindhovenaren winnen bij SC Heerenveen. Dan zijn ze sowieso officieus kampioen, omdat het doelsaldo veel beter is dan Feyenoord. De Rotterdammers hebben met vier duels te gaan negen punten achterstand.