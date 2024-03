PSV-trainer Peter Bosz knipoogt naar discussie bij Feyenoord: 'Misschien moeten we een spelletje bedenken?'

Als het bij Borussia Dortmund - PSV woensdagavond uitdraait op strafschoppen, dan zitten er zoveel spelers in de selectie die een penalty willen nemen, dat trainer Peter Bosz niet weet hoe hij dat op gaat lossen. "Misschien moeten we een spelletje bedenken?", zei de PSV-trainer met een knipoog en een lach.

Bosz doelde tijdens de persconferentie op het moment bij Feyenoord - Heracles van afgelopen zondag. In het Eredivisie-duel deden enkele spelers het spelletje steen-papier-schaar om te bepalen wie een vrije trap mocht nemen. Daar was Feyenoord-trainer Arne Slot niet blij mee en ook de dagen daarna was het spelletje aan de voetbalpraattafels onderdeel van het gesprek.

Getraind op penalty's

Bosz heeft zijn spelers in ieder geval er alles aan zien doen om klaar te zijn voor de return in de Champions League. In Eindhoven eindigde het duel in 1-1, dus de kans is aanwezig dat er inderdaad strafschoppen aan te pas moeten komen om een winnaar aan te wijzen. "De jongens trainen al weken elke dag op strafschoppen. We zijn er dus klaar voor", zei Bosz op de persconferentie in Dortmund.

Wel of geen Joey Veerman?

Hoe en met wie hij gaat spelen, wilde Bosz nog niet zeggen. Wel lijkt zeker Joey Veerman in ieder geval weer bij de selectie zit en zelfs zou kunnen spelen. Dat laat Bosz allemaal afhangen van de laatste training in het Signal Iduna Park. Of Veerman wedstrijdritme mist, nu hij twee duels heeft gemist door een blessure? "Het kan zelfs een bepaalde frisheid terugbrengen. Maar laten we er niet té dramatisch over doen. Ik snap dat er over dit onderwerp gesproken wordt, maar we stellen gewoon een andere goede speler op als hij niet kan spelen. Ik heb veel goede spelers in mijn selectie.”