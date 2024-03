Donyell Malen reageert op Rafael van der Vaart in aanloop naar duel met PSV: 'Hij weet niet wat ik er allemaal voor doe'

Borussia Dortmund ontvangt woensdag PSV voor de return van de achtste finale van de Champions League. Bij de Duitsers is Donyell Malen een van de sterkhouders. De Nederlandse aanvaller schoof samen met zijn trainer Edin Terzic aan bij de persconferentie in aanloop naar het duel, waarin het ook ging over de complimenten van Rafael van der Vaart.

Van der Vaart stelde dat Malen 'een van de beste spelers ter wereld kan worden', als hij alles eruit zou halen wat erin zit. De hoofdrolspeler zelf is dat niet helemaal eens met de analist. "Ik zie het als compliment en iedereen mag wat vinden van mij, maar hij weet niet wat ik er allemaal voor doe."

Champions League-plek

Dortmund staat momenteel op de vierde plek in de Bundesliga, op de voet gevolgd door RB Leipzig op één punt. "Het seizoen redden is niet aan de orde, maar we staan in de Bundesliga niet waar we willen staan. De Champions League is een mooi toernooi, maar de Bundesliga is belangrijk en we willen bij de eerste vier eindigen om ook volgend seizoen weer in de Champions League te spelen. We hebben als ploeg goede stappen gezet, maar daarmee moeten we nu ook doorgaan", zo begint Malen over zijn eigen team.

Favoriet

De 25-jarige aanvaller ziet zijn ploeg als favoriet om de volgende ronde te bereiken. "Ik denk dat het een spannende pot wordt. Het is belangrijk dat we goed beginnen. Ik zie ons als favoriet omdat we thuisspelen." Ook trainer Terzic denkt dat het thuisvoordeel het verschil kan maken woensdag. "We willen een mooie avond hebben met de fans en denken dat we een grote kans maken om de volgende ronde te bereiken. Ze gaan het ons niet makkelijk maken, maar ook voor hen wordt het moeilijk. We hebben het publiek nodig", stelde de oefenmeester, die tevens aangaf dat Mats Hummels waarschijnlijk de plek van Nico Schlotterbeck in zal nemen.

PSV

Zowel Malen als Terzic zijn vol lof voor PSV, dat in de Eredivisie nog ongeslagen is na 25 speelrondes. Laatstgenoemde geeft de complimenten daarvoor aan collega Peter Bosz. "Hij doet het erg goed en heeft een sterk elftal neergezet. Ik heb de laatste tijd veel Nederlands voetbal gezien vanwege de voorbereiding van PSV. Je ziet dat ze een goede ontwikkeling doormaken."

Voor Malen is het een duel tegen de club waar hij tussen 2018 en 2021 in de hoofdmacht speelde. "PSV is goed bezig en hebben nog niet verloren. Ik ken een aantal spelers van het team en ben blij voor hen. Ik heb een goed gevoel bij PSV dus het is een speciale wedstrijd voor mij, want PSV zit in mijn hart"