Ajax gefileerd na onderzoek naar Sven Mislintat: 'Er is gelogen'

Ajax kreeg zondag in De Kuip tegen aartsrivaal Feyenoord een wervelwind te verduren en ook een dag later krijgt de club de wind van voren. De uitkomsten van het onderzoek naar mogelijke belangenverstrengeling door voormalig technisch directeur Sven Mislintat werden maandag bekendgemaakt. Op dat onderzoek is keiharde kritiek.

Ajax liet KPMG een onderzoek uitvoeren naar de werkzaamheden van Mislintat. Uit het rapport bleek dat de Duitser zich niet schuldig heeft gemaakt aan belangenverstrengeling. Wel kreeg Mislintat flinke kritiek voor het feit dat hij niet overlegde over transfers, gesprekken niet goed heeft vastgelegd en wel erg makkelijk geld betaalde zonder te onderhandelen.

'Broddelwerk'

Niet alleen Mislintat, maar ook Ajax krijgt nu onderzoek naar aanleiding van het onderzoek. Gerben Everts, de directeur van de Vereniging van Effectenbezitters (VEB), geeft in Het Parool de Amsterdammers een veeg uit de pan: "Het is broddelwerk van de bovenste plank. Wat hier wordt gepresenteerd is echt ongekend. Dieper kun je niet zinken."

Ajax wil het volledige onderzoek niet vrijgeven en levert enkel de eigen conclusies van het onderzoek. Dat is niet hoe het hoort te gaan volgens Everts: "Mislintat heeft het rapport wel gekregen, maar de aandeelhouders moeten het doen met een bericht van de RvC. Terwijl zij in de fout zijn gegaan door Mislintat zijn gang te laten gaan. Nu hebben ze zelf de conclusies geformuleerd en die slaan als een tang op een varken. Het is Ajax-onwaardig."

Financieel directeur in de problemen

Everts denkt dat één iemand helemaal in de problemen gaat komen bij de volgende aandeelhoudersvergadering: "Financieel directeur Susan Lenderink verzekerde dat het transferproces goed verlopen is. Nu blijkt dat er van alles is misgegaan. Ze heeft gewoon gelogen."

Kritiek op Michael van Praag

Everts kwam vorige week nog in het nieuws toen hij tegen de NOS keiharde kritiek leverde op Michael van Praag, de voorzitter van de Raad van Commissarissen. Van Praag had niet goed geregistreerd dat hij honderd aandelen van de club had, terwijl hij dat wel had moeten doen.

De voorzitter van de RvC maakte een paar dagen eerder nog de geschorste directeur Alex Kroes volledig met de grond gelijk. Kroes had 17.000 aandelen van Ajax gekocht, terwijl hij al wist dat hij algemeen directeur zou gaan worden. Dat is mogelijke handel met voorkennis. Hoewel er nog geen onderzoek is gedaan, werd Kroes wel al geschorst en liet Van Praag weten dat Ajax voornemens is hem te ontslaan.