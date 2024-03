Rafael van der Vaart ziet kansen voor Ajax en hoopt op Brian Brobbey: 'In potentie een wereldspits'

Rafael van der Vaart is vaak te zien op televisie als analist, maar is natuurlijk ook groot fan van Ajax. De oud-speler van de Ajacieden geeft de Amsterdammers een goede kans tegen Aston Villa, van wie hij niet goed snapt waarom men daar zo lyrisch over is. "Een hele normale, prima ploeg", vertelt hij aan Sportnieuws.nl.

"Het was een beetje sneu dat iedereen blij was met 0-0 tegen Aston Villa in de eerste wedstrijd", stelt Van der Vaart over de heenwedstrijd in de Johan Cruijff Arena. De analist is niet zo onder de indruk van de club uit Birmingham. "Het goede is natuurlijk wel dat je kans hebt om door te gaan tegen een hele normale, prima ploeg. Iedereen heeft het wel over 'de nummer vier van Engeland', maar volgend seizoen kunnen die net zo goed weer onderaan staan. Het is niks bijzonders, dus Ajax kan daarvan winnen."

Toch is er volgens Van der Vaart wel een flinke voorwaarde voor het doorgaan van Ajax in de Conference League. "Dan moet alles kloppen, want Ajax is op het moment natuurlijk ook niet weergaloos. Thuis tegen Aston Villa mag je wel verwachten dat je meer dan één keer op doel schiet."

'Een wereldspits'

Een speler die daarin de kar zou kunnen trekken is Jordan Henderson. De Engelsman sloot in de winterstop aan bij de Amsterdammers en is volgens Van der Vaart een van de spelers die het moet doen bij Ajax. "Henderson is een grote naam, maar wel een 'meevoetballer' zoals ik dat noem. Bij Liverpool was hij een belangrijke kracht, maar de anderen waren de sterren. Met hem gaat het beter en je ziet dat hij met zijn coaching veel voor elkaar krijgt, maar ik hoop op Taylor en Brobbey. In potentie is Brobbey een wereldspits en hij begint echt beter te worden. Bergwijn en Berghuis doen niet mee en dan heb je eigenlijk je beste spelers wel gehad."