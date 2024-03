TV-gids: Aston Villa - Ajax kijk je live via deze zender

Ajax neemt het donderdagavond 14 maart op tegen Aston Villa in de return van de achtste finale van de Conference League. In Amsterdam werd het 0-0, dus in Engeland zal de beslissing gaan vallen. Lees hier op welke zender je deze belangrijke wedstrijd kunt zien.

Door het zwakke seizoen was de verwachting dat Ajax het in de Johan Cruijff Arena al erg zwaar zou gaan krijgen, maar niets was minder waar. Aston Villa kwam met een doelpuntloos gelijkspel erg goed weg en mocht van geluk spreken dat Tristan Gooijer tegen een rode kaart aanliep vlak nadat de Engelsen met tien man verder moesten.

Ajax liep afgelopen weekend in de Eredivisie toch weer tegen een domper op door met 2-2 gelijk te spelen in eigen huis tegen Fortuna Sittard. Al gaat het bij de tegenstander van donderdag ook niet zo lekker. Aston Villa kreeg in eigen huis een pak slaag van Tottenham Hotspur: 0-4. Wel staat de ploeg van Unai Emery nog altijd op de vierde plaats in de Premier League en ligt het dus op koers om zich te plaatsen voor de Champions League van volgend seizoen.

Opnieuw een ontsnapping?

Ajax weet hoe het is om met een gelijke stand aan de return te beginnen. In de vorige ronde speelde de ploeg van John van 't Schip met 2-2 gelijk in eigen huis tegen Bodø/Glimt en won het dankzij een goal van Kenneth Taylor na verlenging in Noorwegen met 1-2. De middenvelder was voor dat duel gepasseerd, maar toonde zijn waarde als invaller.

Op welke zender is Aston Villa - Ajax te zien?

Aston Villa - Ajax begint donderdagavond 14 maart om 21.00 uur. Het duel wordt niet uitgezonden op één, maar op twee zenders. Op zowel Veronica als ESPN2 is de wedstrijd te zien.

Scheidsrechter

De scheidsrechter is donderdag de Israëlier Orel Grinfeld. Hij floot nog nooit een wedstrijd van Ajax, maar had wel de leiding bij twee wedstrijden van het Nederlands elftal en Oranje won allebei die wedstrijden. Ook PSV en AZ kregen beiden eenmaal met hem te maken, maar dat liep minder goed af. Beide teams verloren dat duel.