RB Leipzig heeft goede hoop dat gehuurde Xavi Simons blijft

RB Leipzig hoopt dat Xavi Simons na dit seizoen bij de Duitse club blijft spelen. De 21-jarige Nederlander wordt gehuurd van Paris Saint-Germain en Leipzig hoopt hem nog een seizoen langer vast te leggen.

Het is financieel niet mogelijk voor de club om Simons over te nemen van PSG. De Nederlander zou een marktwaarde heben van tachtig miljoen euro en heeft nog een contract to 2027 in Parijs. Toch kan Leipzig volgens Duitse krant BILD nog blijven hopen op een langer verblijf van Simons.

Volgens BILD heeft Red Bull-baas Oliver Mintzlaff goed contact met PSG en eigenaar Nasser Al-Khelaïfi. Bovendien heeft RB Leipzig een goede relatie met de entourage van Simons. Mintzlaff kent Darren Dein, de zaakwaarnemer van Simons al jaren.

Mintzlaff en Dein, die in het verleden ook Thierry Henry adviseerde, hebben al vaak samen aan de onderhandelingstafel gezeten. Dat zou nu in het voordeel van Leipzig kunnen werken.

Rose optimistisch

Leipzig-trainer Marco Rose blijft ook hopen op het behoud van Simons. "Wij zijn optimistisch en hij voelt zich hier prettig. Veel van wat we afgelopen zomer hebben besproken is uitgekomen", zegt hij. Toch zal de trainer moeten afwachten wat er gaat gebeuren in de onderhandelingen. "Hij ontwikkelt zich goed in een goede omgeving. Maar we hebben het niet volledig in eigen hand."

Simons was dit seizoen verantwoordelijk voor zeven goals en twaalf assists in de Bundesliga. Leipzig ligt als nummer vier op koers om een Champions League-ticket te halen. Zaterdag wacht een belangrijk thuisduel met Borussia Dortmund. Bij een nederlaag valt Leipzig uit de top 4.

