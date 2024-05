Giro d'Italia voorbeschouwing etappe 2: wie volgt Tom Dumoulin op als koning van Oropa?

In de tweede etappe van de Ronde van Italië krijgen de renners direct de eerste finish bergop voorgeschoteld. En niet zomaar één. Het peloton koerst naar het Heiligdom van Oropa. De mythische aankomstplek waar grote kampioenen zegevierden. Ontstaan er vandaag grote verschillen tussen de klassementsrenners? Sportnieuws.nl blikt vooruit samen met oud-wielrenner Erik Breukink.

Een belangrijke dag voor de mannen van het algemeen klassement, want vandaag moeten de renners de benen laten spreken. "Wanneer teams de koers hard maken gaan er op de slotbeklimming verschillen ontstaan", voorspelt Breukink, die zelf in 1988 als tweede eindigde in de Giro. "Bij de eerste aankomst bergop moeten alle klassementsrenners op scherp staan. Bovendien kan Tadej Pogacar hier tijd op zijn concurrenten pakken, die kans zal hij niet laten liggen."

Het parcours | San Francesco al Campo > Santuario di Oropa (161 km)

De eerste etappe met een finish bergop belooft opnieuw voor verschil te gaan zorgen tussen de klassementsrenners. Na een vlakke aanloop bereikt het peloton Valdengo, waar een reeks kleine klimmetjes begint. Een snelle afdaling naar Biella volgt, waarna de laatste beklimming van eerste categorie naar Oropa begint. Een van de meest iconische aankomsten in de Giro, met de fraaie aankomst bij de witte trappen van het heiligdom.

De mythische klim is 11,8 kilometer à 6,2%, toch is hij zeer listig door zijn onregelmatigheid. Halverwege krijgen de renners een kilometer met een stijgingspercentage van 9,5% voor de kiezen. Vervolgens zijn de laatste vijf kilometer een stuk geleidelijker, voordat de renners de laatste 150 meter voor de streep afleggen op een kasseienstrook.

Deze klim werd in 1999 beroemd doordat Marco Pantani, precies 25 jaar geleden, na een lekke band iedereen inhaalde en solo naar de top stormde. Echter viel de Italiaan twee dagen voor het einde van de Giro door de mand, nadat er epo (erythropoïetine) in zijn bloed werd ontdekt. Bij Nederlandse wielerfans gaan de gedachten vooral terug naar de prachtige overwinning van Tom Dumoulin in zijn roze trui. Bij het Heiligdom van Oropa legde hij in 2017 de basis voor zijn zege in het eindklassement.

Profiel van de tweede etappe van de Ronde van Italië van 2024. © Giro d'Italia

Aan de finish ontvangen de eerste drie renners 10, 6 en 4 bonificatieseconden. Bovendien zijn er bij de tweede en derde tussensprint 3, 2 en 1 seconden te verdienen.

De kanshebbers

De tweede etappe lijkt, met veel bergen in de slotfase, er een te gaan worden voor de klassementsrenners. Met name de slotbeklimming naar Santuario di Oropa kan voor de nodige verschuivingen in het klassement zorgen. Toch zien wij ook een andere mogelijk uitkomst. De kans is namelijk aanwezig dat Tadej Pogacar het wel prima vindt om nog niet in het roze te rijden. In dat geval kan zijn ploeg ervoor kiezen om de vroege vlucht de ruimte te geven. Hierdoor kan een avonturier voor de overwinning rijden, en misschien wel het roze overnemen.

Als er niet voor die laatste optie wordt gekozen is Tadej Pogacar uiteraard gewoon de favoriet voor de dagzege. "Pogacar kennende laat hij geen kans onbenut om voor de winst te rijden", voorziet Breukink. Tijdens de eerste etappe kon de Sloveen niet al zijn concurrenten afschudden, maar de rit van zondag lijkt op zijn lijf geschreven. Als Pogi zijn zinnen op deze etappe heeft gezet, is hij eigenlijk niet te kloppen. Al is het voor hem te hopen dat hij vandaag langer kan rekenen op zijn ploeggenoten.

"Met de aankomst op Oropa zie ik Daniel Felipe Martínez als gevaarlijke klant", constateert de oud-renner. De Colombiaan is een goede klimmer en heeft een goed eindschot. Zaterdag liet hij ook al zien in goede doen te zijn. Als iemand het Pogacar lastig kan maken in een sprint om de zege is het Martinez, die al twee keer eerder de sprint won van Remco Evenepoel dit seizoen. Dit maakt dat andere renners hem graag al eerder lossen voordat ze samen naar de finish rijden.

Daniel Felipe Martínez wint afgetekend de sprint voor etappewinst tegen Remco Evenepoel © Getty Images

Bij INEOS Grenadiers zit het wel goed met de stemming na de overwinning in de openingsrit van Jhonathan Narváez, die zondag in het roze van start gaat. Tegelijkertijd werd op punchy klim vlak voor de finish duidelijk dat kopman Geraint Thomas in orde is. Normaal gesproken komt de Brit nog beter op zijn recht op een langere beklimming, dus mag er veel van hem worden verwacht. Of Thymen Arensman veel hulp kan bieden aan Thomas is nog maar de vraag. De Nederlander werd tijdens de eerste etappe al op flinke achterstand gereden.

Tot slot benoemen we Ben O'Connor die vandaag maar wat graag tijd zou pakken op zijn concurrenten. Met oog op de twee tijdritten heeft de Australiër een voorsprong nodig op renners als Pogacar en Thomas die beter presteren op deze discipline. Wellicht komt de steun van zijn sterk klimmende team - Decathlon AG2R - met Aurélien Paret-Peintre en zijn jongere broer Valentin goed van pas om hun kopman te ondersteunen.

Grootste kanshebbers volgens Sportnieuws.nl

*** Tadej Pogacar

** Daniel Felipe Martínez, Geraint Thomas, Ben O'Connor

* Antonio Tiberi, Mauri Vansevenant, Atilla Valter, Michael Storer

