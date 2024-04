Koningin Máxima trapt met verkeerde schoenen een balletje op Koningsdag

Koningsdag 2024 vond plaats in Emmen. Koning Willem-Alexander, Koningin Máxima Zorreguieta en hun dochters vermaakten zich prima in de provincie Drenthe. Aardig weer, veel oranje op straat en volop activiteiten en spelletjes leverden tevreden gezichten op.

Er was een moment dat de in Argentinië geboren Máxima zich liet verleiden om tegen een balletje te trappen. Ze had schoenen met hakken en scherpe punten aan. Bepaald niet ideaal om te voetballen, maar schijnbaar heeft de landgenote van Lionel Messi genoeg talent om ook dan nog een fatsoenlijk schot te produceren.

Koning Willem-Alexander de sportgek

De band tussen sport en het koningshuis is sterk. Koning Willem-Alexander is een onvervalste sportgek. Hij laat zich regelmatig zien bij grote sportevenementen, belt Nederlanders op vlak nadat ze een grote prijs hebben gewonnen en is ook zelf actief. Daarbij is hij niet kieskeurig: regelmatig probeert Willem-Alexander een nieuwe sport uit.

Mountainbiken

Tegenover de NOS zei de zoon van prinses Beatrix daarover: "Mountainbiken. Ik heb heel veel hard gelopen vroeger. Op een gegeven moment is dat wat lastiger met je knieën en nu haal ik heel veel plezier uit het mountainbiken. Een ander soort sport, maar ook heel gezond voor je. Goed voor je hart, en minder belastend voor je knieën."

Van de koningin is bekend dat ze interesse heeft in triatlon, zwemmen, hockey, volleybal en atletiek. Haar favoriete Nederlandse club is Feyenoord. Bij Koningsdag 2023 droeg ze een sjaal van de club.

Sporters vieren Koningsdag

Op zaterdag 27 april 2024, Koningsdag, stonden diverse Nederlandse sporters stil bij het nationale feest. Onder meer Puck Moonen en Sergino Dest postten op social media iets over de manier waarop ze de dag spendeerden. Dafne Schippers deed dat op de enige juiste manier: een oranje tompouce naar binnen werken. Klik hieronder op de link voor een overzicht.

Miljoenen Nederlanders vieren vandaag Koningsdag en ook veel sporters maken gretig gebruik van de feestdag. Zo is de geblesseerde Sergino Dest toch in de stad te vinden, terwijl bijvoorbeeld Puck Moonen en Daniëlle van de Donk het heel anders aanpakken.

De koning ontmoet sporters

