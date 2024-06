Scheidsrechter is bierbekers richting veld zat bij Oranje tegen Frankrijk: 'Vervelende Nederlandse traditie'

Bij Nederland tegen Frankrijk op het EK voetbal 2024 in Duitsland werd op meerdere momenten bier richting het veld gegooid. Scheids Anthony Taylor legde er de wedstrijd niet voor stil, wel gaf hij in de tweede helft aan dat het moest stoppen.

Een van de situaties waarbij enkele toeschouwers hun bekertje uit hun handen lieten 'glippen', was toen de Franse aanvaller Antoine Griemann de bal neerlegde om een corner te nemen. Enkele spelers van Les Blues reageerden verontwaardigd op de actie. NOS-commentator Jeroen Grueter zei: "Het is een vervelende Nederlandse traditie aan het worden die niet thuishoort in de Eredivisie-stadions en ook niet hier op het EK. Het wordt buiten beeld gehouden door door de UEFA, maar het is hinderlijk en vervelend."

KNVB en bier

De Nederlandse voetbalbond KNVB heeft de laatste jaren geprobeerd om het gooien van bierbekers in te dammen. In 2023 werd besloten dat een scheidsrechter mag besluiten om een duel te staken, als er meermaals bekers naar het veld worden gegooid. De bond zei toen: "Vuurwerk, bekers bier, aanstekers, etcetera zijn voorwerpen die niet op het veld thuishoren en die de veiligheid van de spelers in gevaar kunnen brengen."

Vervolgens werd de maatregel aangescherpt: als de dader die de bekers heeft gegooid wordt gepakt en van zijn plek wordt verwijderd, dan mag de wedstrijd weer wel doorgaan. Inmiddels komt het nog amper voor dat er overduidelijk en frequent met bekers wordt gegooid in de Nederlandse stadions. Maar nu bij het EK zijn we dus in Duitsland.

Volgende ronde gloort voor Oranje

Nederland - Frankrijk eindigde uiteindelijk in 0-0. Even leek de ploeg van bondscoach Ronald Koeman nog met de winst aan de haal te gaan, maar een doelpunt van Xavi Simons werd vanwege hinderlijk buitenspel van Denzel Dumfries afgekeurd. Oranje heeft nu uit twee duels vier punten en lijkt nagenoeg zeker van een plek bij de laatste zestien op het EK.

