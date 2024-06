Man van de wedstrijd redt punt Nederlands elftal, flop beleeft moeizaam EK: dit zijn de rapportcijfers van Oranje

Nederland - Frankrijk was een wedstrijd (0-0) met grote belangen. Binnen Oranje waren ditmaal duidelijkere verschillen te zien dan tegen Polen (2-1 winst). Er viel één iemand overduidelijk door de mand en de man van de wedstrijd hield Nederland tot twee keer toe in leven. Dit zijn de rapportcijfers van het Nederlands elftal.

De wedstrijd eindigde in 0-0, maar elke supporter zal op het puntje van zijn stoel hebben gezeten. Nederland kwam een aantal keer goed weg, en was in balverlies vaak slordig. Aanvallend had Nederland het in de tweede helft erg zwaar, omdat er toen weinig mensen daadwerkelijk ín de zestien kwamen. Al deze zaken hebben te maken met de top en de flop van de wedstrijd.

Top: Nathan Aké

Nathan Aké was wederom de man van de wedstrijd. De verdediger speelde sterk, zat overal tussen en schakelde zijn tegenstander volledig uit. Elke oplossing van Aké was er één naar voren. Het rustige spel dat hij bij Manchester City heeft geleerd van Pep Guardiola straalt hij ook bij het Nederlands elftal uit. Een cruciale redding bracht hij in de tweede helft toen Frankrijk één op één kwam met keeper Bart Verbruggen. Nét op tijd kreeg Aké met een sliding zijn voet tegen de bal. Aanval in de kiem gesmoord.

Waar Aké vorige wedstrijd tegen Polen ook aanvallend erg belangrijk was, gebeurde dit tegen Frankrijk in mindere mate. Toch was hij in de tweede helft weer even aanwezig. Hij werd goed diep gestuurd, speelde zichzelf vrij, maar kon de bal vervolgens nergens kwijt. Een 7,5 voor de uitblinker.

Flop: Memphis Depay

Memphis Depay was de flop van de wedstrijd. Dat moge duidelijk zijn. Vorige week kreeg hij nog het voordeel van de twijfel, maar nu was hij de slechtste. De spits van het Nederlands elftal speelde één van zijn slechtere wedstrijden voor Oranje. Hij verdedigde geen enkele keer mee, verloor telkens de bal en ook zijn passes gingen vaker naar de Fransen dan naar een medespeler. Het ergste van alles: zijn frustratie over zijn eigen fouten, reageerde hij af op andere spelers. Dat is totaal niet chique van zo'n bepalende speler als hij is.

Ook in aanvallend opzicht was hij weinig aanwezig. Meermaals waren er mogelijkheden om de bal voor te geven, maar er stond niemand in de zestien. Toen Ronald Koeman drie keer wisselde, liet hij Memphis staan. Het zal allemaal met fitheid te maken te hebben, of het was een erg grote gok. Memphis kan altijd één moment hebben, maar die kwam niet. Een kwartier voor tijd werd hij gewisseld voor Wout Weghorst. Een 4,5 voor Memphis.

Cijfers Nederlands elftal

Bart Verbruggen - 6,5

Nathan Aké - 7,5

Virgil van Dijk - 6,5

Stefan de Vrij - 6

Denzel Dumfries - 6,5

Jerdy Schouten - 6,5

Tijjani Reijnders - 6

Xavi Simons - 7

Cody Gakpo - 6,5

Memphis Depay - 4,5

Jeremie Frimpong - 5,5

Georginio Wijnaldum - (niet lang genoeg gespeeld)

Lutsharel Geertruida - (niet lang genoeg gespeeld)

Joey Veerman - (niet lang genoeg gespeeld)

Wout Weghorst - (niet lang genoeg gespeeld)

