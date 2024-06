Forse kritiek op Ronald Koeman na 'snelle onthoofding' bij Oranje: 'Een poffert op je neus'

Bondscoach Ronald Koeman besloot voor het duel van Nederland tegen Frankrijk op het EK om middenvelder Joey Veerman te slachtofferen. De PSV-middenvelder begon zondag nog in de basis tegen Polen, maar zit op de bank tegen de Fransen. Dat komt Koeman op forse kritiek te staan.

Veerman begon met PSV-teamgenoot Jerdy Schouten tegen Polen (2-1 winst) in de basis, maar was niet erg gelukkig. Hij is voor het duel met Frankrijk zijn plekje in de basis kwijtgeraakt. Al had dat volgens de bondscoach niet per se veel te maken met zijn mindere spel in de openingswedstrijd.

Hans Kraay Jr. uitte bij ESPN echter felle kritiek op Koeman. Hij denkt dat het een grote teleurstelling is voor Veerman en zijn fans: "Je onthoofdt hem min of meer. Het is wel een poffert op je neus. Voor mij was hij de directe vervanger van Frenkie de Jong. Hij was niet goed, maar dit is een snelle onthoofding."

Jeremie Frimpong

Dat Veerman op de bank zit, komt door de basisplaats van Jeremie Frimpong. Koeman heeft hem opgesteld als rechtsbuiten waardoor Xavi Simons op het middenveld speelt. Dat gaat dus ten koste van de middenvelder van PSV.

Nederland heeft om 21.00 uur afgetrapt tegen Frankrijk in de kraker van Groep D. De winnaar kan zich al gaan opmaken voor de achtste finales, terwijl beide landen ook met een gelijkspel al nagenoeg zeker lijken van een plek bij de laatste zestien.



