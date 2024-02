Sem Steijn loodst FC Twente naar zege op Go Ahead Eagles

FC Twente heeft zondag in de Eredivisie geen steekje laten vallen tegen Go Ahead Eagles. De Tukkers wonnen met 3-0 van de club uit Deventer en dat had de club mede te danken aan Sem Steijn, die twee treffers voor zijn rekening nam.

Op aangeven van Joshua Brenet was het al in de twaalfde minuut raak, toen Sem Steijn vanaf randje strafschopgebied tekende voor de openingstreffer. Na 36 minuten stond het al 2-0 voor de thuisploeg en dit keer was Gijs Smal de aangever voor Steijn, die daarmee zijn twaalfde competitiegoal maakte. 2-0 was ook de ruststand.

Tweede helft

Na rust was het vooral FC Twente dat de aanval zocht en na diverse gemiste kansen (onder meer van Steijn, die op zoek was naar een hattrick) schoot Joshua Brenet de 3-0 tegen de touwen. Gezien het overwicht van de thuisploeg in met name de tweede helft was dat ook niet meer dan terecht.

Go Ahead Eagles kreeg in het restant van de wedstrijd ook nog een paar kansjes na enkele spaarzame tegenaanvallen, maar doelman Lars Unnerstall hield zijn doel schoon. Ook aan de kant van Twente werd er niet meer gescoord, ondanks dat Steijn nog dicht bij zijn derde van de middag was in de slotfase. En dus bleef 3-0 de eindstand.

FC Twente blijft derde

Door de zege blijft FC Twente derde in de Eredivisie op acht punten achterstand van Feyenoord. De voorsprong op achtervolger AZ is eveneens acht punten, maar de Alkmaarders spelen nog tegen Ajax. Go Ahead Eagles blijft knap zesde, maar NEC en FC Utrecht zijn de Deventenaren op respectievelijk één en twee punten genaderd na deze 23e speelronde.