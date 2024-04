Sjoerd Mossou vernietigend over Vitesse: 'Nog nooit zo terecht dat een club degradeerde'

Vitesse staat op de rand van de afgrond. De club uit Arnhem is sinds het verlies in de Gelderse derby afgelopen weekend de nummer achttien van de Eredivisie. Degradatie lijkt onafwendbaar, maar er zijn grotere problemen: Vitesse houdt misschien wel op te bestaan. Columnist Sjoerd Mossou hoopt dat de Arnhemmers gered worden, al vindt hij wel dat de club het aan zichzelf te wijten heeft.

In zijn column in het Algemeen Dagblad laat Mossou geen spaan heel van Vitesse. "Je moet de boel wel godsgruwelijk verkloten wil je een tamelijk populaire regionale voetbalclub met pakweg 15.000 mensen op de tribune in acuut levensgevaar brengen. Daarvoor heb je niet één megalomane geldschieter nodig, of één incapabel bestuur, maar een compleet peloton van idioten, duistere types en doldwaze luchtfietsers."

Dat de club uit Arnhem nu hoogstwaarschijnlijk gaat degraderen, is volgens Mossou volkomen terecht. "Alleen daarom al is dat melodramatische gedoe over de aanstaande degradatie van Vitesse zo lachwekkend. Nog nooit was het zo volkomen terecht dat een club degradeerde als in dit specifieke geval."

Geen Vitesse meer

Desondanks valt het de columnist wel zwaar dat Vitesse misschien wel ophoudt te bestaan. "Vitesse heeft de dans met de dood helemaal aan zichzelf te verwijten. Het verdient het om straks nog minimaal twintig jaar in de Keuken Kampioen Divisie te creperen tussen Telstar en TOP Oss, voortmodderend voor 1853 overgebleven diehards in een noodstadionnetje op Papendal."

"Het is natuurlijk wel essentieel dat Vitesse, die trotse traditieclub uit 1892, blijft bestaan. Vitesse mag lijden, wegkwijnen, vrezen, verliezen en hopeloos aan de bedelstaf raken, zolang het maar wel eeuwig in leven blijft. Red die prachtclub, verdomme", zo besluit Mossou.