Hugo Borst sprakeloos over Ajax: 'Dit gun je ze niet'

Het seizoen van Ajax verloopt dramatisch. Buiten de lijnen gaat het van kwaad tot erger, maar na de afgang tijdens De Klassieker is ook sportief gezien een nieuw dieptepunt bereikt. Columnist Hugo Borst heeft medelijden met de Amsterdammers.

"Slecht. Lachwekkend. Beschamend. Enzovoort", begint Borst zijn column in het Algemeen Dagblad. "Ik heb dit seizoen veel over Ajax geschreven dat ik er geen woorden meer voor heb."

Borst kreeg na de dreun in De Kuip voor de Amsterdammers zelfs medelijden met hen. "Ik voel mee met de mensen om mij heen die Ajax een warm hart toedragen. Hetzelfde heb ik met de aanhangers van Vitesse. Die profclub uit Arnhem gaat degraderen, maar dreigt ook nog eens op te houden te bestaan. Dat moet afschuwelijk zijn", stelt Borst.

Medelijden met Ajax

"Hoe overdreven zelfverzekerd, hoe stuitend arrogant Ajax en Ajacieden vroeger ook zijn geweest, een seizoen als dit gun je Ajax niet", vervolgt Borst. De columnist en radiopresentator is zelf groot fan van Sparta en deelt dan ook de woorden van dichter en mede-Spartaan Jules Deelder, over het liefhebben van een club: "Als Spartaan ben je geboren, als Spartanen sterven wij."

In de mindere periode van Sparta voelde Borst zich alleen en heel erg zielig, zo schrijft hij. "Natuurlijk is het maar voetbal en niet te vergelijken met echt leed, maar een passie is toch een vorm van zingeving. Wat moet een mens zonder?"

Verrassend vindt Borst het niet, maar toch heeft hij medelijden met de clubs uit Arnhem en Amsterdam. "Het was te voorzien dat het schimmige, poenerige Vitesse een keer zonder geld zou komen te zitten; het wekt geen verwondering dat Ajax zonder moreel kompas een keer down the drain zou gaan. Toch is het een akelige gedachte dat Vitesse (1892) ophoudt te bestaan en dat Ajax (1900) het lachtertje van de Eredivisie blijft."