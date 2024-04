Vitesse vreest voor toekomst: 'Kans is groot dat we volgend jaar niet meer bestaan'

Bij Vitesse is het al langer alarmfase één, maar nu begint het nog erger te worden voor de Arnhemmers. Na de nederlaag tegen Sparta (1-4) lijkt degradatie een zekerheid, maar dat is niet het ergste wat de club boven het hoofd hangt: wellicht bestaat Vitesse volgend seizoen niet meer.

Edwin Reijntjees is de nieuwe interim-directeur bij Vitesse en is pas een dag aan het werk. In gesprek met ESPN laat hij weten waar zijn prioriteit ligt: bij het overtuigen van de licentiecommissie. "Anders heeft het geen zin, want dan bestaat Vitesse niet meer.”

Vitesse krijgt nieuwe financiële klap: 'Beoogde eigenaar Coley Parry komt afspraken niet na' De problemen voor Vitesse lijken op alle gebieden steeds groter te worden. Op sportief vlak komt degradatie uit de Eredivisie steeds dichterbij en ook op financieel gebied krijgt het tik na tik. Vitesse zou nu, mede door de beoogde nieuwe eigenaar Coley Parry, in acute geldproblemen zitten.

Dat er in Arnhem vrees is voor de toekomst van de club is inmiddels wel duidelijk. "We kunnen hoog of laag springen, maar ik zit hier maar met één doel: we moeten gewoon die licentie vasthouden.”

Geen Vitesse meer?

Of dat ook gaat lukken is maar de vraag. Hoe groot acht Reijntjes de kans dat Vitesse volgend seizoen niet meer bestaat? "Die kans is best wel groot. Anders hadden ze mij niet gevraagd om het op te lossen. Als je zo lang bezig bent om een licentie vast te houden dan is er iets aan de hand dat fout loopt. Vitesse komt uit 1892, maar de licentiecommissie kijkt naar de feiten. En niet naar de historie met gevoelens.”

"Het is nu of nooit." Dat geldt ook zeker voor het plan dat er nu komt. Dat is gebaseerd op voetbal in de Keuken Kampioen Divisie volgend seizoen. "Als je in de Eredivisie blijft, geeft dat extra inkomsten. Het zou zeer onrealistisch zijn om een plan in te dienen waarin je daarvan uitgaat."