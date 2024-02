Mysterieus spandoek AS Roma verwart Feyenoord-fans (maar hier gaat het over)

Een opvallend beeld vanuit Stadio Olimpico tijdens het Europa League-duel tussen AS Roma en Feyenoord donderdagavond. De Italiaanse fans lieten een groot spandoek zien met de tekst: 'Vorst kan het mes doen laten plakken'.

Het spandoek zorgde bij de tv-kijker voor flink wat verwarring. Want wat bedoelden de fans van Roma hier nu weer mee? Welke vorst? Welk mes? En wat heeft dit met voetbal te maken?

Filmliefhebbers kwamen al snel met een oplossing. Het gaat om een quote uit de film Gladiator. Het epische verhaal met Russell Crowe in de hoofdrol. Daarin heeft hij het nogal eens met wat soldaten aan de stok. Tijdens een van zijn gevechten, in de vrieskou, krijgt een tegenstander zijn zwaard niet uit zijn schede. En Maximus Decimus Meridius weet wel hoe dat komt.

"The frost, sometimes it makes the blade stick", zegt Crowe, voordat hij zijn tegenstander vakkundig uitschakelt. Kortom: 'Door de vorst kan het zwaard weleens vast vriezen', of 'Vorst kan het mes doen laten plakken' natuurlijk. Wat dat precies met Feyenoord of de wedstrijd te maken heeft, is nog onduidelijk, maar het was vast niet vriendelijk bedoeld.

