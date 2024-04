Sparta versterkt zich met jeugdinternational Mike Kleijn

Mike Kleijn heeft voor vier jaar getekend bij Sparta Rotterdam. De negentienjarige aanvoerder van Feyenoord onder 21 is de eerste aanwinst voor Sparta voor volgend seizoen.

Kleijn komt transfervrij over van Feyenoord, waar zijn contract afloopt. Na dertien seizoenen bij Feyenoord en vele jeugdinterlands is het tijd voor een nieuwe uitdaging voor de middenvelder, die ook als linksback uit de voeten kan. Hij speelt al sinds zijn zesde in de jeugdopleiding van Feyenoord, maar kon niet doorstromen naar het eerste elftal.

Gerard Nijkamp, technisch directeur van Sparta, is blij met de komst van het multifunctionele talent. "Wij denken dat Mike een belangrijke rol kan gaan spelen in de toekomst", aldus Nijkamp op de clubwebsite.

Mike Kleijn: "Had het gevoel dat er een nieuwe stap nodig was voor mijn ontwikkeling" — Sparta Rotterdam (@SpartaRotterdam) April 12, 2024

"Bij Feyenoord staat hij goed aangeschreven en maakte hij op ons ook een goede indruk in de wedstrijden die we van hem bekeken hebben. Ondanks zijn negentien jaar is hij al aanvoerder van het hoogste jeugdelftal. Daarnaast kan Mike op zowel het middenveld, voornamelijk als een ‘acht’, en als linksback uit de voeten, wat hem multifunctioneel maakt. We zijn blij Mike volgend seizoen welkom te heten bij Sparta."