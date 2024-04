Verhit einde bij FC Porto - Sporting CP: twee goals van superster Viktor Gyökeres en rode kaart

FC Porto dacht met 2-0 te winnen van koploper Sporting CP, maar in de slotfase zorgde superster Viktor Gyökeres met twee goals nog voor de gelijkmaker: 2-2. Tot een derde treffer kwam het niet meer, zeker niet toen Sporting-speler Marcus Edwards er met rood af moest.

Over die rode kaart hoefde de scheidsrechter niet lang te twijfelen: de Engelsman gaf een kopstoot. Het gebeurde precies in de 90e minuut. In de drie minuten daarvoor scoorde de Zweed Gyökeres tweemaal. Hij heeft zich dit seizoen ontpopt tot ware goalgetter en staat in de belangstelling van de Europese topclubs. Deze wedstrijd had hij ook maar 45 minuten nodig voor die twee goals, want Gyökeres kwam er pas in de rust in.

Check hier de goals van Viktor Gyökeres:

Evanilson en Pepe hadden FC Porto in de eerste helft op voorsprong gezet. De Portugese topclub staat nu derde in de Portugese competitie, met één punt voorsprong op Braga. Er zijn nog drie speelronden te gaan in Liga Portugal. Sporting leidt daar de dans met vijf punten voorsprong op Benfica.

Basisplekken voor St. Juste en Conceiçao

Bij de bezoekers begon Jerry St. Juste in de basis, terwijl bij Porto Francisco Conceiçao in het veld stond. De Portugese vleugelflitser - die zoon van de trainer is - werd dit seizoen gehuurd van Ajax. Inmiddels heeft Porto de juiste afkoopsom al betaald, waardoor Conceiçao ook de komende seizoenen bij die club te zien is. Ajax nam de speler eerder juist over van Porto.