Systeemwijziging Ajax kwam niet als verrassing voor AZ: 'Wisten we eigenlijk al'

Ajax begon tijdens het uitduel zondag tegen AZ met vijf verdedigers en stapte daarmee af van de 4-3-3-formatie. In de hoop op een beter resultaat moest de nieuwe opstelling voor punten gaan zorgen, maar AZ wist al af van het Amsterdamse plan.

In Alkmaar won AZ met 2-0 van de huidige nummer vijf van de Eredivisie. Vooral in de eerste helft was de thuisploeg de bovenliggende partij. Aanvoerder Jordy Clasie vertelde na afloop van het duel dat zijn ploeg al wist dat Ajax met vijf verdedigers zou gaan aantreden.

In gesprek met ESPN vertelt Clasie over de 'verrassende' opstelling van de Amsterdammers. "We wisten gisteren eigenlijk al een beetje dat zij niet meer in hun vertrouwde opstelling zouden spelen. Je hebt altijd wel mensen die via via communiceren. Zo werkt dat in de voetballerij. We hadden al een vermoeden dat ze met vijf achterop zouden spelen en een vierkant op het middenveld probeerden te maken."

Door twee doelpunten van Ruben van Bommel bleven de drie punten zondagmiddag in Alkmaar, waardoor AZ goede zaken deed tegen de directe concurrent. "Een heel lekkere overwinning. Dat is duidelijk. Vooraf was het al een mooie wedstrijd, met name door de strijd om plek vier. En in de fase waarin we lange tijd hebben gezeten, is dit heel fijn", aldus Clasie.