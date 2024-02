Anton Gaaei verwijdert al zijn posts op Instagram na vroege wissel bij Ajax

Anton Gaaei heeft al zijn posts verwijderd op Instagram. De rechtsback van Ajax werd al in de eerste helft gewisseld tegen AZ (2-0 nederlaag) na een draak van een wedstrijd.

Om te voorkomen dat de comments onder zijn posts vol kwamen te staan met haatreacties, besloot Gaaei al zijn posts er maar af te halen. Volgens De Telegraaf deed hij (of zijn management) dat al voor het laatste fluitsignaal.

Instagram-pagina Anton Gaaei

John van 't Schip was de man die Gaaei al snel wisselde. " Ik had het idee dat hij er tijdens de wedstrijd al mentaal doorheen zat. Maar ik vind al die verwensingen vreselijk. Hij is een fijne gozer. En ik stel hem op en haal hem er ook weer af."

Hato steekt Gaaei hart onder de riem

De 17-jarige Jorrel Hato was de aanvoerder, bij afwezigheid van Steven Bergwijn, Steven Berghuis én Jordan Henderson. Hato zei over Gaaei op de persco: " Ik ben na de wedstrijd even naar hem toegegaan. Maar dat deden de meeste spelers wel. Het is niet eerlijk dat alle woede naar hem toegaat. Iedereen maakt fouten."