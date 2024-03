Teleurgestelde fans in Hongkong gecompenseerd omdat Lionel Messi niet speelde: helft van het geld van peperduur kaartje terug

Boze fans in Hong Kong worden gecompenseerd nadat Lionel Messi niet in actie kwam tijdens een oefenwedstrijd van Inter Miami in China. Supporters die aanwezig waren bij de wedstrijd krijgen de helft van het geld van hun peperdure kaartje terug.

Messi zou op 4 februari tegen een sterrenteam uit Hongkong spelen. De wedstrijd in het Hong Kong Stadium was uitverkocht, maar de 38.000 aanwezigen zagen de Messi niet in actie. De 36-jarige Argentijn bleef aan de kant met een hamstringblessure, tot onvrede van het publiek dat tot wel 570 euro had betaald voor een kaartje. Ze scandeerden dat ze hun geld terug wilden.

Organisator Tatler Asia komt de aanwezigen nu gedeeltelijk tegemoet. Ze kunnen de helft van het geld van hun ticket terugkrijgen onder één voorwaarde: ze moeten afzien van juridische stappen tegen de organisatie van de wedstrijd. De compensatie kost Tatler Asia naar eigen zeggen bijna 7 miljoen euro.

Een paar dagen later speelde Messi opvallende genoeg wel mee tijdens een oefenwedstrijd in Japan. De wereldkampioen liet weten de ophef te betreuren, maar benadrukte dat hij door de blessure echt niet kon spelen. Jordi Alba en Sergio Busquets vielen wel in tijdens de wedstrijd in Hongkong die de Amerikanen met 1-4 wisten te winnen.