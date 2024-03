Lionel Messi schiet bal vol op klein meisje, maar haar vader vindt het niet zo erg

Een klein meisje was afgelopen weekend 'slachtoffer' van een verdwaalde vrije trap van stervoetballer Lionel Messi. Zij moest natuurlijk huilen van de schrik, maar haar vader vond het alleen maar 'mooi'.

Messi schoot tijdens de wedstrijd van Inter Miami tegen Orlando City een vrije trap over het doel en op een klein meisje dat met haar speen in de mond op de eerste rij zat met haar ouders. Moeder pakte meteen na het incident uit bezorgdheid haar kindje vast om haar te troosten en gerust te stellen. Haar vader vond het voorval ook 'mooi'.

In het Spaans hoor je hem zeggen: "Er is niks gebeurd, schatje. Rustig maar. Het was Lionel Messi. Je bent geraakt door Messi", sprak hij alsof het een soort zegening van een heilige was. Voor sommige mensen is de voetballer ook meer dan heilig. De Argentijn wordt, zeker in zijn thuisland, op handen gedragen. Zeker nadat hij Argentinië op het WK van 2022 de wereldtitel bezorgde. Voetbalfans in Zuid-Amerika zijn sowieso al een stuk emotioneler als het om het spelletje gaat. En Argentijnen en Messi is dus helemaal een verhaal apart.

أب يحاول إسكات إبنته التي تبكي بعد ركلة ميسي الحرة: 'لم يحدث شيء يا إبنتي! ميسي هو منحها لك' pic.twitter.com/iXrRqhq1ge — Messi Xtra (@M30Xtra) March 3, 2024

Goals met Luis Suarez

Messi was, samen met teamgenoot Luis Suarez, verantwoordelijk voor vier van de vijf goals in de 5-0 overwinning op staatsgenoot Orlando City. Messi is met drie goals en een assist goed begonnen aan de eerste drie duels van het nieuwe MLS-seizoen in Amerika. Zijn club Inter Miami staat bovenaan in de Eastern Conference.