Teun Koopmeiners haakt na Frenkie de Jong ook af bij Oranje voor EK 2024

Een volgende tegenvaller voor het Nederlands elftal: Teun Koopmeiners ontbreekt op het EK. De middenvelder viel voorafgaand aan de oefeninterland tegen IJsland (4-0) uit met een liesblessure. Koopmeiners werd na de warming-up vervangen door PSV'er Jerdy Schouten.

"Dramatisch", noemde bondscoach Ronald Koeman de blessure van Koopmeiners maandag al. "Als iemand het verdient om bij het Nederlands elftal te spelen, na zo'n fantastisch seizoen, dan is dat Teun. Maar bij de eerste bal schiet het al in zijn lies."

Ronald Koeman wijt blessures aan drukke voetbalkalender: 'En nu zitten wij met de gebakken peren met Frenkie de Jong' Bondscoach Ronald Koeman won maandagavond met 4-0 de uitzwaaiwedstrijd voor het EK tegen IJsland. Toch was er geen feeststemming. De overwinning werd overschaduwd door de blessures van Frenkie de Jong en Teun Koopmeiners.

Blessure Frenkie de Jong

Koopmeiners is de volgende middenvelder die geblesseerd wegvalt bij het Nederlands elftal. Na de uitzwaaiwedstrijd tegen IJsland werd al bekend dat Frenkie de Jong niet meekan naar het EK. De speler van Barcelona heeft nog altijd last van een enkelblessure, die niet voldoende hersteld is. Ian Maatsen is opgeroepen als zijn vervanger.

Voor het toernooi in Duitsland haakten Marten de Roon, Mats Wieffer en Quinten Timber al af met een blessure. Het vele aantal blessures op het middenveld zorgt ervoor dat andere spelers op meer speeltijd kunnen rekenen. Het PSV-duo Joey Veerman en Jerdy Schouten en de aanvallend ingestelde Tijani Reijnders lijken nu de voorkeur te krijgen van Koeman. Toch biedt dit ook meer kansen voor Georginio Wijnaldum en Ryan Gravenberch.

Virgil van Dijk over liesblessure Teun Koopmeiners: 'Zoiets doet pijn bij het hele team' Teun Koopmeiners kon maandagavond niet voor het Nederlands elftal tegen IJsland uitkomen. De middenvelder heeft een liesblessure opgelopen tijdens de warming-up van de uitzwaaiwedstrijd in De Kuip. Hij werd vervangen door Jerdy Schouten.

Aanvoerder Virgil van Dijk baalde na de wedstrijd tegen IJsland al van de blessure van Koopmeiners. "We zeggen het vaak genoeg: deze groep is speciaal. In mijn ogen hebben we echt een goede groep. En zoiets doet dan wel pijn bij ons. Maar als het inderdaad zo is dat hij niet mee mag, dan moeten we daarop reageren", waren zijn woorden.

Geen vervanger voor Teun Koopmeiners

Maatsen was dus de vervanger van Frenkie in de EK-selectie van Koeman, maar voor Koopmeiners wordt geen andere vervanger opgeroepen. De Telegraaf meldde op dinsdagochtend dat Timber nog niet fit genoeg bleek om zich alsnog te melden in het Oranje-kamp. Dat betekent dat de selectie van Oranje uit 'slechts' 25 man bestaat.