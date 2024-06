'Quinten Timber moest 'nee' verkopen aan bondscoach Ronald Koeman'

Quinten Timber was de logische vervanger van Frenkie de Jong bij het Nederlands voetbalelftal. Maar de middenvelder van Feyenoord moest 'nee' verkopen aan de bondscoach, toen hij als vervanger werd gevraagd.

Dat weet De Telegraaf. De krant meldt dat Ronald Koeman had gevraagd aan Timber of hij als stand-in wilde klaarstaan voor eventuele blessures. Timber zat in de voorselectie, maar de bondscoach koos er door zijn blessure voor om hem niet mee te nemen. Nu blijkt dat zijn blessure erger is dan gedacht.

Opvallend, want maandagavond werd er nog in Rondo gezegd dat Timber wél fit was. Presentator Wytse van der Goot had zelfs contact met het management van Timber, dat aangaf dat hij volop in training was. De afgelopen dagen zou er zelfs 'heel veel contact' met Oranje zijn geweest.

Ian Maatsen

Uiteindelijk is Ian Maatsen teruggehaald van zijn vakantie. De linksback van Borussia Dortmund zat ook in de voorselectie en werd tot verbazing van velen niet opgenomen in de definitieve selectie. Maatsen, die bij Jong Oranje tweemaal als centrale middenvelder in actie kwam, krijgt nu dus alsnog de kans.

Frenkie de Jong

Bondscoach Koeman wilde eigenlijk geen spelers die niet topfit waren in zijn selectie, maar maakte voor twee sterren een uitzondering: Memphis Depay en Frenkie de Jong. De middenvelder van FC Barcelona leek telkens op schema te lopen met zijn herstel, maar nu bleek toch dat hij de groepsfase zou moeten missen.