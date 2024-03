Toni Kroos is na terugkeer belangrijk voor Duitsland: 'Straalt autoriteit uit, zonder grote mond'

Toni Kroos heeft afgelopen zaterdag zijn rentree gemaakt in het nationale elftal van Duitsland. Hij was meteen belangrijk en gaf met zijn eerste pass sinds zijn afscheid in 2021 meteen een assist. Volgens de bonscoach heeft de middenvelder "een enorme invloed" op het spel van Duitsland.

Door de assist van Kroos werd al na acht seconden de openingsgoal gescoord door Florian Wirtz in de wedstrijd tegen Frankrijk. Duitsland won uiteindelijk met 2-0. Dinsdag zal Kroos ook in actie komen tegen het Nederlands elftal als belangrijke spelverdeler op het middenveld.

Bondscoach Julian Nagelsmann sprak vol lof over de 34-jarige voetballer, die hij zelf benaderde voor een terugkeer in de nationale ploeg. "Het was ongelofelijk wat hij liet zien. Hij bepaalde het tempo en werkte onwijs hard. Hij geeft de andere spelers zoveel vertrouwen. Hij heeft enorme invloed op ons spel."

Toni Kroos keert terug uit interlandpensioen: 'De bondscoach heeft me gevraagd' Toni Kroos heeft drie jaar na zijn beslissing om te stoppen als Duits international aangekondigd zich toch weer beschikbaar te stellen voor het nationale team. De 34-jarige middenvelder schrijft op Instagram dat hij vanaf maart weer voor Duitsland speelt.

Kroos vormde op het middenveld een controlerend blok, samen met Robert Andrich die ook blij was met de terugkeer van zijn landgenoot. "Ik denk dat ik rustig aan de bal ben, maar dat is bij hem nog wat specialer. Het is ongelofelijk hoe hij zich in de ruimte beweegt en door zijn techniek altijd de bal in de vrije ruimte krijgt", aldus de speler van Bayer Leverkusen.

"Het is een heel fijne teamgenoot, die een natuurlijke autoriteit uitstraalt. En dat doet hij zonder ooit een grote mond op te zetten."

Andries Jonker

Bondscoach van de Oranje Leeuwinnen Andries Jonker heeft de kwaliteiten van Kroos ook van dichtbij meegemaakt, als assistent van Louis van Gaal bij Bayern München. "Je zag toen al op trainingen dat hij een geweldig overzicht had", vertelt hij bij NOS. "In kleine ruimtes zag hij oplossingen die anderen niet zagen."

"En met zijn traptechniek kon hij de bal dan in één keer verleggen, waardoor zijn teams dan ruimte en tijd wonnen. Ook in de drukte zag hij dan opeens de oplossing. Daarmee kon hij zich in ons elftal, dat toen echt goed aan het worden was, al onderscheiden."