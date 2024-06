TV-gids EK 2024: op deze zender kijk je naar Zwitserland - Italië

Na twee dagen rust is het op zaterdag tijd voor de knock-outfase van het EK voetbal. De eerste achtste finale is het duel tussen Zwitserland en Italië. Lees hier op welke zender je moet inschakelen om de wedstrijd te zien.

Zwitserland plaatste zich vanuit Groep A vrij probleemloos voor de achtste finales. Nadat Hongarije in het eerste duel met 3-1 aan de kant werd geschoven, eindigde de wedstrijd tegen Schotland in 1-1. Xherdan Shaqiri was tegen de Schotten voor het zesde eindtoernooi op rij trefzeker en geheel volgens traditie deed hij dat op schitterende wijze. In het laatste groepsduel kwam hij niet in actie, maar hielden de Zwitsers wel knap Duitsland op een gelijkspel.

Uitslagen en eindstand EK 2024, groep A | Duitsland groepswinnaar voor Zwitserland, Hongarije koopt niets voor late winst Duitsland hoopt de komende weken tijdens het EK voetbal het thuisvoordeel uit te gaan buiten door voor de vierde keer Europees kampioen te worden. Het gastland stelde tijdens de laatste eindtoernooien flink teleur. In eigen land pakte het in ieder geval de groepswinst.

Italië met de schrik vrij

Italië kon opgelucht ademhalen na het laatste groepsduel tegen Kroatië. Nadat Luka Modric zijn ploeg op voorsprong had gezet, stonden de Kroaten virtueel lang op de tweede plek in Groep B, boven Italië. Met de kennis van nu was de ploeg Luciano Spalletti uitgeschakeld geweest als de stand zo was gebleven. Mattia Zaccagni redde zijn land echter in de achtste minuut van de blessuretijd door de gelijkmaker te scoren. Zo werd Italië toch tweede achter Spanje in een zinderende ontknoping.

Uitslagen en eindstand EK 2024, groep B | Spanje groepswinnaar, drama voor Kroatië De loting voor grote toernooien levert altijd een zogenaamde 'Poule des Doods' op en ook op het EK is er deze zomer zo'n groep. Titelverdediger Italië speelt in Groep B namelijk tegen Spanje en Kroatië, de finalisten van de afgelopen Nations League. Albanië completeert de groep.

In het eerste duel kwamen de Azzurri ook al met de schrik vrij, toen tegen Albanië. Nedim Bajrami scoorde al na luttele seconden de openingstreffer voor de Adelaars, het snelste EK-doelpunt ooit. Via Alessandro Bastoni en Nicolo Barella voetbalde Italië zich toch naar de winst. Dat zat er niet in gedurende het tweede groepsduel, toen Spanje heer en meester was en de 1-0 eindstand mager. Dankzij de late ontsnapping tegen Kroatië plaatste Italië zich dus toch voor de volgende ronde.

Zender Zwitserland - Italië

Zwitserland en Italië trappen om 18.00 uur af. De wedstrijd is te zien op NPO 1, waar om 17.30 uur de voorbeschouwing begint. Tien minuten voor aanvang wordt er geschakeld naar het stadion voor de opkomst en volksliederen.

Alles over het EK voetbal

Bekijk op onze speciale pagina over het EK voetbal al het laatste nieuws rond Nederland en andere landen. Check verder ook alle standen, wedstrijden en selecties.