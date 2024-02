TV-gids: Oranje Leeuwinnen tegen Duitsland op liefst twee zenders te zien

De Oranje Leeuwinnen nemen het woensdagavond op tegen Duitsland in de troostfinale van de Nations League. Op het spel staat een ticket voor de Olympische Spelen. Lees hier op welke zender(s) je de belangrijke wedstrijd kijkt.

Normaal boeit een troostfinale niet zo. Als een team net de halve finale heeft verloren, worden er weinig spelers meer warm van de strijd om de derde plek. Maar dat is nu compleet anders. Omdat Frankrijk (de organisator van de Olympische Spelen) de finale heeft gehaald, is er nog een ticket over voor de Olympische Spelen.

Spanje heeft als finalist het andere ticket bemachtigd. De Spaanse ploeg won in de halve finale van Nederland, terwijl Duitsland van Frankrijk verloor.

Op welke zender is de wedstrijd tussen de Oranje Leeuwinnen en Duitsland?

De wedstrijd tussen de Oranje Leeuwinnen en Duitsland begint woensdag om 20:45 uur in het Abe Lenstra Stadion (Heerenveen). De voorbeschouwing voor die wedstrijd begint om 20:22 uur op de zender NPO 3. Bij ESPN begint de voorbeschouwing even eerder, om 20:15 uur.

Twee belangrijke afwezigen

Vivianne Miedema en Victoria Pelova zijn niet fit genoeg om tegen Duitsland te spelen en hebben de selectie van de Oranje Leeuwinnen verlaten. Beide speelsters zijn teruggereisd naar Londen, waar zij voor Arsenal uitkomen.

Bondscoach Andries Jonker heeft één vervanger opgeroepen: Chasity Grant. De 22-jarige aanvaller speelt bij de Ajax Vrouwen.

Eerdere wedstrijd

De Oranje Leeuwinnen speelde een klein jaar geleden, in april 2023, ook tegen Duitsland. Nederland verloor toen met 1-0, maar was volgens Kerstin Casparij wel de betere partij. "Wij kwamen toen lullig achter uit een corner, maar ik herinner me dat we eigenlijk de veel betere ploeg waren. We zijn ten opzichte van die wedstrijd in april ook erg gegroeid, dus ik heb vertrouwen."