Harry Kane en Matthijs de Ligt redden hachje Thomas Tuchel bij FC Bayern met plek in kwartfinales Champions League

Bayern München is verzekerd van een plek in de kwartfinales van de Champions League. De kwakkelende topclub uit Duitsland won thuis eenvoudig met 3-0 van Lazio, nadat het heenduel in Italië in 1-0 eindigde. Harry Kane en Matthijs de Ligt redden de baan van Thomas Tuchel.

In de competitie gaat het allerminst goed met FC Bayern; afgelopen weekeinde bleef het steken op 2-2 tegen SC Freiburg, waardoor het gat met de ongenaakbare koploper Bayer Leverkusen nu tien punten is. In de DFB-Pokal vloog de ploeg er vrij vroeg uit tegen 1. FC Saarbrücken, dat uitkomt in de 3. Liga.

Doelpuntenmachine Kane helpt Bayern

Het begin was niet groots van beide kanten. Bayern had de bal, Lazio loerde op de uitbraak. Die kwam er mondjesmaat. Zo schoot Mattéo Guendouzi voorlangs en kopte Ciro Immobile in kansrijke positie naast, nadat de bal het hoofd van De Ligt toucheerde. Niet veel later lag hij er aan de andere kant wel in. Kane kopte een mispeer van Raphaël Guerreiro binnen.

Jamal Musiala tekende amper een minuut daarna bijna voor de 2-0, alleen hij liep de bal naast. De thuisploeg ging toch met twee goals verschil rusten. Een afgeslagen corner werd door De Ligt ineens op de pantoffel genomen en van dichtbij kopte Thomas Müller raak.

Na de pauze deed Bayern het een stuk rustiger aan en Lazio was niet bij machte om het de Duitsers lastig te maken. Kane maakte nog zijn tweede van de avond en de 3-0 voor Bayern en gooide de wedstrijd definitief in het slot.

Kwartfinales

Daardoor gaat de ploeg van Tuchel naar de laatste acht van de Champions League, de enige kans op nog een prijs voor De Ligt, Kane en Bayern. Ook Paris Saint-Germain bereikte de kwartfinales.