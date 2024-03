Mohamed Salah passeert Verbruggen en schiet Liverpool naar overwinning en koppositie

Liverpool heeft dankzij Mohamed Salah de koppositie gepakt in de Premier League. De Reds wonnen met 2-1 van Brighton & Hove Albion.

Danny Welbeck liet Liverpool al vroeg schrikken. Virgil van Dijk moest in de 2e minuut de tegentreffer van de Brighton-spits toestaan. Binnen het half uur stond het weer gelijk door Luis Díaz. Diezelfde Díaz zag in de 71ste minuut een treffer van hem afgekeurd worden. Liverpool hoefde toen niet helemaal te treuren want Salah had de 2-1 al in de 65ste minuut op het scorebord gezet.

Bart Verbruggen keepte bij Brighton en hield zijn club op de been. Zo bracht hij in blessuretijd op geweldige wijze redding bij een inzet van Salah. Een andere Nederlander stond toen ook net in het veld. Cody Gakpo verving Díaz. Diep in blessuretijd mocht Ryan Gravenberch ook nog 2 minuten meedoen.

Liverpool koploper, maar voor hoe lang?

Liverpool klimt door de zege naar de eerste plaats. Wel heeft de ploeg van Jürgen Klopp een wedstrijd meer gespeeld dan concurrenten Arsenal en Manchester City. Zij spelen later zondag tegen elkaar. Alleen bij een zege van Arsenal moet Liverpool de koppositie weer inleveren.