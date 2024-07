Valentijn Driessen uit onvrede over 'Cristiano Ronaldo van Nederland': 'Komt geen ene ruk uit'

Toptrainers hameren tegenwoordig steeds vaker op goede specialisten voor vrije trappen en corners. Zij kunnen namelijk het verschil maken tussen winst en verlies. Bij het Nederlands elftal wil het nog niet echt met de standaardsituaties dit EK, zag ook Valentijn Driessen, die zich behoorlijk kritisch uitliet over de nemer.

Driessen vindt het volledig terecht dat Cristiano Ronaldo na zijn zwakke vrije trappen tegen Slovenië (winst na penalty's) werd afgemaakt in de Portugese pers. "Maar wij hebben natuurlijk onze eigen Cristiano Ronaldo: Memphis Depay", sprak hij in de podcast Kick-off Oranje. "Die ook alle vrije trappen en corners neemt. Daar komt ook geen ene ruk uit", constateerde Driessen.

Het opvallende liefdesleven van Memphis Depay: van wereldberoemde schoonvader tot mysterieuze vriendin Memphis Depay maakt overal de tongen los. Of het nou gaat over zijn haarband, zijn voetbalkwaliteiten of de vrienden waar hij mee omgaat: Memphis staat altijd in de schijnwerpers. Ook zijn liefdesleven is roemrucht.

"Het zou misschien wel handig zijn dat andere spelers opstaan om dat te doen. Volgens mij heeft (Cody) Gakpo ook een hele goede traptechniek", opperde Driessen. Xavi Simons werd ook genoemd en tafelgenoot Mike Verweij zei dat Joey Veerman normaal gesproken de corners neemt. De PSV'er startte echter niet in de laatste wedstrijd tegen Roemenië.

Onaantastbaar

Depay speelde dit EK vier wedstrijden voor het Nederlands elftal, waarin het bij één goaltje bleef. In de achtste finale tegen Roemenië kreeg de spits kansen om zijn doelpuntentotaal op te schroeven, maar de bal wilde er niet in. Desondanks lijkt Depay onomstreden als nummer '9' in de ploeg van bondscoach Ronald Koeman.

Memphis Depay blijft kwakkelen op EK: 'Ik denk dat hij onaantastbaar is onder Ronald Koeman' Memphis Depay beleeft vooralsnog een ongelukkig EK. Hij scoorde pas één keer en krijgt de nodige kritiek. Ronald Koeman lijkt hoe dan ook vast te houden aan zijn aanvalsleider. Dat leverde bij Studio Fußball de nodige discussie op.

De Belgische analiste Imke Courtois zou Memphis uit de basis halen, zei ze bij Studio Fußball. Maar ze ziet ook waarom Koeman steevast voor hem kiest. "Hij is zijn ride of die. Hij heeft hem ook naar FC Barcelona gehaald. In de Eredivisie is er ook heel veel combinatievoetbal. Om dan met een targetmen te starten... Ik denk dat hij ook onaantastbaar is onder Koeman."

Zirkzee en Brobbey

Aad de Mos, die dit toernooi bij Sportnieuws.nl zijn speciale rubriek De Toss van de Mos heeft, hoopt dat Koeman een keer kiest voor een tweespitsensysteem. "Ik ken de situatie op de trainingen niet, maar als dat stabiel en goed is, zou ik het toch een keer proberen met Brian Brobbey of Joshua Zirkzee."

Aad de Mos: 'Jerdy Schouten speelde een perfecte wedstrijd' Aad de Mos geeft in zijn videorubriek Toss van de Mos zijn scherpe mening over het Nederlands elftal. "Jerdy Schouten speelde een perfecte wedstrijd', aldus de ex-toptrainer.

Alles over het EK voetbal

Bekijk op onze speciale pagina over het EK voetbal al het laatste nieuws rond Nederland en andere landen. Check verder ook alle standen, wedstrijden en selecties.