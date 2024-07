Memphis Depay blijft kwakkelen op EK: 'Ik denk dat hij onaantastbaar is onder Ronald Koeman'

Memphis Depay beleeft vooralsnog een ongelukkig EK. Hij scoorde pas één keer en krijgt de nodige kritiek. Ronald Koeman lijkt hoe dan ook vast te houden aan zijn aanvalsleider. Dat leverde bij Studio Fußball de nodige discussie op.

Ook tegen Roemenië (0-3) kon Memphis zijn stempel niet drukken. Hij scoorde alleen in de verloren wedstrijd tegen Oostenrijk en heeft in tegenstelling tot bijvoorbeeld Cody Gakpo en Donyell Malen nog weinig indruk gemaakt. De Belgische analist Imke Courtois is te gast bij Studio Fußball en betwijfelt of Memphis in de basis moet blijven. "Mijn mening is dat hij niet efficiënt genoeg is om hem te laten staan."

Toch begrijpt ze wel waarom Koeman blijft kiezen voor Memphis. "Hij is zijn ride of die. Hij heeft hem ook naar FC Barcelona gehaald. In de Eredivisie is er ook heel veel combinatievoetbal. Om dan met een targetmen te starten... Ik denk dat hij ook onaantastbaar is onder Koeman."

Youri Mulder ziet dat anders. "Als je naar de wedstrijden kijkt, dan voldoet hij niet. Dat is duidelijk." Volgens hem is Memphis de laatste jaren veel te wisselvallig. "Die wedstrijden vlak voor het EK waren goed, maar nu is het de Memphis van de afgelopen twee jaar. Dat je het niet weet..."

Toch starten tegen Turkije?

Die wisselvalligheid is volgens Courtois ook het grootste probleem van Memphis dit EK. Dat ziet ook Mulder, maar hij zou hem tegen Turkije toch maar laten staan. "Als elftal heb je een goede wedstrijd gespeeld en daar maakt hij ook onderdeel van uit. Alleen, hij was de minste van allemaal. Ik zou hem misschien eerder laten staan dan een week geleden."

Aad de Mos ziet ook dat Memphis kwakkelt op dit EK. Hij zou het wel eens willen proberen met Joshua Zirkzee en Brian Brobbey in de punt van de aanval. Dat liet hij weten in gesprek met Sportnieuws.nl. De twee jonge aanvallers kwamen nog geen seconden in actie.

