Valentijn Driessen valt met de deur in huis op persconferentie: 'Is het nog leuk om Ajax-voetballer te zijn?'

Ajax speelde woensdagavond met 2-2 gelijk tegen degradatiekandidaat Excelsior. Op het nippertje, want in de 89e minuut maakte Chuba Akpom de gelijkmaker. Door het resultaat raakt Ajax mogelijk de vijfde plek kwijt, die aan het einde van het seizoen goed is voor een ticket van de tweede voorronde van de Europa League. Na afloop van de wedstrijd stelde Valentijn Driessen een bijzondere vraag.

"Is het nog leuk om Ajax-voetballer te zijn?", vroeg hij aan doelpuntenmaker Devyne Rensch, die de 1-0 op het scorebord zette in de Johan Cruijff ArenA. "Heel leuk", reageerde Rensch. Driessen vroeg zich af of dat ook dit seizoen het geval is en waar hij plezier uithaalde. "Elke dag als ik in de auto stap naar de training. Als ik weet dat ik naar het trainingscomplex ga van Ajax. Als ik weet dat ik weer het trainingstenue van Ajax aan mag doen. Als ik mijn kicksen aan mag doen. Als ik het shirtje weer aan mag doen", was het antwoord van de verdediger.

Pieken en dalen

Het is een vreemd seizoen voor Ajax. Het rommelt zowel op bestuurlijk als sportief vlak. In de eerste maanden van het seizoen stonden de Amsterdammers zelfs even laatste onder trainer Maurice Steijn, die ook werd ontslagen. Ook de Duitse technisch directeur Sven Mislintat werd op straat gezet en de nieuwe algemeen directeur Alex Kroes werd op non-actief gesteld, omdat hij aandelen had gekocht van Ajax vlak voordat hij begon en dus handelde met voorkennis.

Onder John van 't Schip, de opvolger van Steijn, leek het aanvankelijk beter te gaan. In de eerste maanden werden de punten bij elkaar gesprokkeld en krabbelde Ajax omhoog op de ranglijst. Maar na de winterstop is het vaker slecht dan goed en zijn de Amsterdammers volop in gevecht met NEC om de vijfde plek.

Excelsior

Tegen Excelsior kwam Ajax nog goed weg. Het kwam via Rensch weliswaar op voorsprong, maar na een rode kaart van Steven Bergwijn leek het helemaal mis te gaan. Excelsior benutte een strafschop, kwam na rust zelfs op voorsprong en mocht even hopen op een eerste overwinning ooit in de ArenA. Rensch schoot echter na een goede actie in de laatste minuut tegen Apkom aan, die zo de 2-2 binnen liep.

"De ene wedstrijd speel je beter dan de ander, wij zijn ook mensen", sprak Rensch na afloop. "Vanavond begonnen we gewoon heel slecht, dat kan gebeuren, maar dan moet je er gewoon voor gaan om drie punten te pakken. Dat is niet gelukt. Het was lastig met een man minder. Gewoon een rotseizoen. Ajax-onwaardig", stelde Rensch. "Maar ik heb vertrouwen in de trainer, staf en iedereen eromheen en denk ik dat we de volgende wedstrijd gaan winnen."