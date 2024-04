Kopzorgen bij Ajax na pijnlijk puntenverlies tegen Excelsior: 'Wij zijn echt wel teleurgesteld'

Het was een wedstrijd die Ajax moest winnen, maar het thuisduel met Excelsior eindigde in 2-2. Een deceptie, vond ook trainer John van 't Schip. En dat was niet het enige slechte nieuws, want door de rode kaart van Steven Bergwijn en de nieuwe blessure van Brian Brobbey moet hij weer spelers missen.

Als de trainer bij ESPN wordt gevraagd of hij, vanwege de vroege rode kaart van Bergwijn, kan leven met een gelijkspel tegen Excelsior, spreekt zijn gezicht boekdelen. "Wij zijn echt wel teleurgesteld. Vooraf moet je deze wedstrijd gewoon winnen, maar als je ziet hoe het duel verloopt... Het hield niet over."

Ajax kwam weliswaar op 1-0 in de eerste helft, maar ook toen was het spel erg matig. En dat was niet het enige probleem: Brian Brobbey moest voor rust al naar de kant vanwege een nieuwe hamstringblessure. Tot ongeloof van Van 't Schip: "Tijdens de training is er niets aan de hand, maar gedurende de wedstrijd komt het toch weer opzetten."

Vraagtekens bij de rode kaart

Excelsior kwam op 1-1 na een rode kaart voor Steven Bergwijn, die de doorgebroken Mimeirhel Benita onderuit haalde. "Die penalty is een kantelpunt", weet Van 't Schip. Hij baalt van de beslissing van de scheidsrechter. "Volgens de regels zal het wel zo zijn. En een penalty en een rode kaart, dan weet je dat het lastig gaat worden."

Geruchten over nieuwe trainer

Vlak voor de wedstrijd werd bekend dat Ajax gesprekken voert met Graham Potter. Hij zou de nieuwe trainer voor volgend seizoen moeten worden, aangezien Van 't Schip niet verder gaat in die functie. De huidige oefenmeester wil over Potter zo min mogelijk zeggen. "Ik weet daar niets van. Ik ben met het elftal bezig."