Video | Lionel Messi doet het met dubbele een-twee in blessuretijd voor Inter Miami

Een briljante ingeving van Lionel Messi (en Jordi Alba) heeft Inter Miami zondag een punt opgeleverd. Op bezoek bij LA Galaxy maakte de Argentijn in blessuretijd de 1-1. En dat bleek ook de eindstand.

Galaxy kreeg voor rust al een grote kans om op voorsprong te komen, maar Riqui Puig miste een strafschop. Doelman Drake Callender redde de inzet van de Catalaan stijlvol. In de tweede helft was het alsnog raak via Dejan Joveljic. Daarmee leek de thuisclub de zege binnen te hebben, maar Messi besliste anders.

In de tweede minuut van de blessuretijd dribbelde Messi richting het vijandelijke doel en via een dubbelen een-twee met Alba schoot hij raak: 1-1. Een doelpunt dat bijzonder deed denken aan de tijd dat de twee grote successen vierden bij FC Barcelona.

Koploper in de MLS

Dankzij de treffer van Messi is Inter Miami nu even koploper in de MLS. De club uit Florida heeft vier punten uit twee wedstrijden, terwijl de meeste ploegen pas één keer in actie kwamen.

Bekijk het doelpunt van Messi hieronder: