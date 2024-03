Virgil van Dijk baalt van spelhervattingen Duitsland: 'We hadden er zelf één of twee mogen maken'

Aanvoerder Virgil van Dijk stond met gemengde gevoelens voor de microfoon van NOS na de wedstrijd tegen Duitsland. Hij was positiever dan na de wedstrijd tegen Schotland, terwijl dat potje wél gewonnen ging (4-0).

Dinsdagavond verloor het Nederlands elftal met 2-1 van Duitsland. Tegen de NOS zegt Van Dijk: "Als je twee doelpunten tegen krijgt uit spelhervattingen… Dat is echt balen. Spelhervattingen horen er helaas ook bij, maar het is wel zuur."

Hoewel Van Dijk het over de spelhervattingen heeft, zag hij ook dat zijn keeper een paar keer redding moest brengen. "Bart (Verbruggen, red.) verdient ook meer met de reddingen die hij heeft moeten maken."

'Ze hadden moeite met Memphis'

De verdediger van Liverpool denkt dat Nederland meer had verdiend in Frankfurt. "Ik denk dat we wat zuiverder aan de bal waren en de bal wat langer hielden. Ze hadden moeite met het inzakken van Memphis en daar kwam wel gevaar uit. We hadden er wel één of twee mogen maken, al kregen zij ook nog wat mogelijkheden."

Aanloop naar het EK 2024

Voordat het EK op 16 juni begint voor het Nederlands elftal, speelt de ploeg nog twee oefeninterlands tegen Canada en IJsland. Nederland zit op het EK, dat wordt gehouden in Duitsland, in een poule met Frankrijk, Oostenrijk en de winnaar van de play-off tussen Wales en Polen.