Vitesse-aanvoerder Mica Pinto luidt de noodklok: 'Anders is het te laat'

Mica Pinto schaamt zich kapot na de nederlaag van Vitesse tegen Cambuur Leeuwarden in de TOTO KNVB Beker. De club uit de Keuken Kampien Divisie was in de kwartfinale met 3-1 te sterk voor de nummer laatst van de Eredivisie. "Ik ben écht gefrustreerd."

Bij ESPN was Pinto overduidelijk. Hij wilde deze wedstrijd juist gebruiken om de negatieve situatie van Vitesse om te draaien. Pinto snapt ook niet waar het aan ligt: "Het heeft niks met kwaliteit en ervaring te maken, dat hebben we namelijk genoeg."

'Niet Vitesse-waardig'

"Alles wat ik nu zeg, gaat sowieso niet helpen. Maar het is gewoon niet genoeg wat we doen. Dit is niet Vitesse-waardig. En als ik dat zeg heb ik het over iedereen, ook over mezelf. Als wij uit deze positie willen komen, moeten we veel meer brengen."

"We kunnen wel duizend excuses verzinnen, maar het enige dat ik kan zeggen is: sorry naar de fans. Ze hebben lang gereisd om hier te komen, maar wij verdienden het vanavond niet om dit shirt te dragen. Ik schaam me hiervoor, want dit is onacceptabel."

Pinto merkt dat er een stukje 'willen winnen' ontbreekt. Hij noemt het 't vuil willen maken van het shirt. "We hadden hier een grote kans om de situatie om te draaien en ons te plaatsen voor de halve finale. Maar dit is gewoon niet genoeg. Iedereen, inclusief mezelf, heeft zijn eigen verantwoordelijkheid om dit snel te doen veranderen. Anders is het te laat."

Laatste plek in de Eredivisie

In de Eredivisie staat Vitesse op de laatste plaats met twaalf punten. FC Volendam heeft ook twaalf punten, maar de onderste twee degraderen direct naar de Keuken Kampioen Divisie. Het gat met de veilige nummer vijftien is zeven punten.