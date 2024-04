Vitesse brengt voorlopig goed nieuws: seizoen kan worden afgemaakt

Vitesse heeft dinsdagavond bekendgemaakt dat het seizoen kan worden afgemaakt in de Eredivisie. Daar was veel twijfel over en de Arnhemmers wilden aan alle speculatie een einde maken.

De club benadrukt wel dat er nog 'enorme uitdagingen' zijn om de club in gezondheid te brengen. Maar 'met enige zekerheid' kan Vitesse wel zeggen dat het uitspelen van het seizoen niet (meer) in gevaar is.

Licentie

"Door onder andere het naar voren halen van verwachte inkomsten uit sponsorgelden en seizoenkaarten kunnen we het seizoen uitspelen", zegt Vitesse op de eigen site. Daarmee zijn de problemen van de club nog lang niet opgelost. "De licentiecommissie verwacht binnen enkele werkdagen naar buiten te kunnen treden over haar besluitvorming aangaande Vitesse."

Het voortbestaan van Vitesse is nog niet helemaal zeker. Dat heeft te maken met bestuurlijke problemen, een mislukte overname en een grote schuld. De KNVB buigt zich momenteel over die situatie.

Degradatie bijna een feit

Vitesse-trainer Edward Sturing durfde na de nederlaag tegen PSV (6-0) met zekerheid te zeggen dat zijn club zal degraderen. Vitesse staat momenteel laatste in de Eredivisie en heeft minimaal zeven punten nodig om rechtstreekse degradatie te ontlopen. Met nog vier wedstrijden op het programma, is de kans klein dat dat lukt.

Mocht Vitesse blijven voortbestaan, zou het de eerste keer sinds 1989 zijn dat de Arnhemmers op het tweede niveau van Nederland uitkomen. De club bestaat al sinds 1892 en is daarmee vier jaar ouder dan Sparta, de oudste profclub van Nederland.