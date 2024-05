Eigenaars Philadelphia 76ers kopen 2000 tickets voor play-offduel: 'Knicks-fans kunnen onze arena niet overnemen'

Philadelphia 76ers speelt aankomende nacht het belangrijke zesde duel in de play-offs van de NBA tegen New York Knicks. Bij een nederlaag ligt de ploeg eruit. De 'Sixers' kunnen dus alle steun gebruiken in het eigen Wells Fargo Center en daar hebben de eigenaars wat op bedacht.

Josh Harris, David Blitzer, David Adelman en Michael Rubin, een Amerikaanse zakenman met een hart voor de ploeg uit Philadelphia, kochten samen 2000 tickets, zodat die uit handen bleven van fans uit New York. Tijdens het vorige duel (92-97) in Philly werd de arena overgenomen door fans van de Knicks en dat willen ze dit keer voorkomen.

"We KUNNEN absoluut NIET Knicks-fans onze arena opnieuw laten overnemen!!!", verzekert Rubin, eigenaar van Fanatics op X. "We geven ze aan eerstehulpverleners, gezondheidszorgprofessionals en andere lokale organisaties in Philadelphia, zodra we weten dat ze echte Sixers-fans zijn en geen bedriegers", aldus Rubin. "Let's go Sixers, we kunnen dit!"

Embiid liet zich afgelopen zondag uit over de situatie in het Wells Fargo Center. Hij werd 'ongelukkig' en was 'teleurgesteld' over het aantal Knicks-fans en hij voegde eraan toe: "Het maakt me kwaad, vooral omdat Philly als een sportstad wordt beschouwd."

De Sixers móeten aankomende nacht winnen om er 3-3 van te maken in de best-of-seven serie. Lukt dat, dan valt zondagnacht de beslissing. Het duel aankomende nacht in Philadelphia begint om 03:00 uur Nederlandse tijd.