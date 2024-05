Olav Kooij krijgt volledige steun op jacht naar etappezeges in de Giro: 'Met Christophe Laporte en Tim van Dijke hebben we een sterke trein'

Normaal gesproken gaat Team Visma | Lease a Bike naar een grote ronde om een goed algemeen klassement te rijden. Deze Giro d'Italia heeft de ploeg echter andere doelen. Het team wil namelijk zoveel mogelijk etappes winnen. Voor Olav Kooij is de belangrijke rol weggelegd om in zijn debuut in een grote ronde voor de nodige successen te zorgen. Sportnieuws.nl vroeg donderdag tijdens de persconferentie naar zijn verwachtingen.

Bij het persmoment voorafgaand de Giro d'Italia, die zaterdag 4 mei van start gaat, schoven namens Visma | Lease a Bike naast Kooij Christophe Laporte en Cian Uijtdebroeks aan om de pers te woord te staan. Met het wegvallen van Wout van Aert en deze week nog Koen Bouwman waren er de nodige wijzigingen voorafgaand de Giro. Het tweetal werd vervangen door Laporte en Tim van Dijke.

Giro d'Italia denkt aan Koen Bouwman als blauwe trui-winnaar, terwijl Visma | Lease a Bike hem thuislaat Visma | Lease a Bike reist zonder Koen Bouwman af naar Italië voor de Giro. Op zaterdag start de grote ronde in Turijn, maar de blauwe trui-winnaar van 2022 zal daar niet bij zijn. Daar had de organisatie niet op gerekend.

Kooij is blij met zijn sprinttrein

Door het wegvallen van Wout van Aert moet Kooij deze Giro voor één of meerdere dagzeges gaan zorgen voor de ploeg. Met Van Dijke die aan het team werd toegevoegd beschikt hij zelfs over een extra hulp in de vlakke aankomsten. "We hebben nog steeds een goede ploeg", vertelt Kooij op de online persconferentie. "Ondanks het wegvallen van Wout beschik ik over een sterke sprinttrein. Met Laporte heb ik een goede lead-out waarmee ik kan strijden om de etappezeges."

De doelen voor deze Giro blijven grotendeels hetzelfde. "Een etappezege en na een week beoordelen we of het sprintklassement ook een doel kan worden. Daar denk we zeker over na", laat Kooij weten.

Het sprintersveld deze Ronde van Italië kent veel topsprinters. "Als je kijkt naar dit voorjaar zijn Tim Merlier en Jonathan Milan de grootste concurrenten", is Kooij van mening. "Maar natuurlijk ook jongens als Fabio Jakobsen en Caleb Ewan, renners die al eerder ritten hebben gewonnen in de grote rondes. Het worden sprints van zeer hoog niveau, verwacht ik."

Klassement met Uijtdebroeks blijft een doel

De Belgische klimmer Cian Uijtdebroeks maakte dit seizoen de overstap naar de Nederlandse formatie en wordt direct uitgespeeld als kopman in de bergen. Hij zag met Bouwman iemand wegvallen die hem goed kon ondersteunen in de Alpen, maar Uijtdebroeks houdt vertrouwen in zijn ploeg. "We hebben nog steeds een goede ploeg om mij bij te staan in de bergetappes", vertelt de renner. "Zeker met Attila Valter en Robert Gesink kan ik rekenen op voldoende steun. Maar uiteindelijk gaat het er vooral om dat ik zelf zo lang mogelijk moet zien vol te houden."

De 21-jarige Uijtdebroeks gaat ervan uit dat de eerste twee etappes direct zwaar gaan worden. "Ik verwacht dat Pogacar met zijn team de koers gaat bepalen. Dan moeten de klassementsrenners er dus direct staan. Zeker de etappe van zondag gaat zwaar worden", aldus Uijtdebroeks. In een mogelijke strijd om het jongerenklassement ziet hij een Nederlandse concurrent. "Het is een droom om die witte trui te dragen. Thymen Arensman zie ik als de grootste concurrent hiervoor."