'Vitesse moet interim Edward Sturing wellicht missen tegen PSV: John van der Brom kandidaat als opvolger'

Hekkensluiter Vitesse wacht zaterdag al een loodzware opgave tegen koploper PSV, maar volgens De Gelderlander wordt die taak nog een stuk zwaarder. De Arnhemmers missen namelijk zes mensen, waaronder coach Edward Sturing.

Sturing kampte een groot gedeelte van de week met een griepje, waardoor de trainingen al door iemand anders geleid moesten worden. De interim-training van Vitesse hoopt zaterdag weer aanwezig te zijn tijdens de wedstrijd tegen PSV. Mocht dit niet het geval zijn, dan zal assistent-trainer Nicky Hofs de honneurs waar moeten nemen in het duel met de koploper van de Eredivisie.

Anis Hadj-Moussa

De afgelopen weken ging het in Arnhem ook veelvuldig over Anis Hadj-Moussa. De sterspeler van Vitesse in de tweede seizoenshelft verzekerde zich eerder al van een overstap naar Feyenoord, maar daarna kwam er ineens een hoop kritiek vanuit de club. Zo zou Hadj-Moussa niet meeverdedigen, te laat komen en zich niet afmelden voor de trainingen. Afgelopen week was de Algerijns international ziek, maar hij trainde deze week weer mee. De verwachting is wel dat hij op de bank begint.

John van de Brom

Sturing is tot het eind van dit seizoen trainer, dus moet de club op zoek naar een nieuwe kandidaat voor volgend seizoen. Of de club dan nog bestaat en in welke competitie Vitesse dan speelt, is niet bekend. Toch heeft een coach zich al gemeld. In gesprek met dezelfde krant vertelt John van den Brom dat hij de club graag wil helpen en zich zorgen maakt om Vitesse. Of de Arnhemmers en de coach al in gesprek zijn, is nog niet bekend.