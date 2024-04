Peter Bosz wacht ontmoeting met noodlijdend Vitesse: 'Dat het voortbestaan op de tocht staat, doet pijn'

PSV speelt zaterdag tegen Vitesse, de nummer 1 tegen de nummer laatst. Voor Peter Bosz ook een weerzien met zijn oude ploeg én jeugdvriend Edward Sturing. "Ik wil ze niet verder het moeras induwen, maar wel drie punten halen", zei de trainer van PSV.

Het gaat niet goed met Vitesse en dat weet Peter Bosz, oud-speler én - trainer van de club, ook. Dat gaat hem best aan het hart, maar daar heeft hij zaterdag geen boodschap aan. "Het allerergste is dat het voortbestaan op in het geding komt. dat ze op een degradatieplek staan is al vreemd voor een club als Vitesse. Dat doet pijn, maar dat voortbestaan is veel erger."

Hij vindt het vooral erg voor de mensen die bij zo'n club werken, die maken de club volgens hem. Ook met oude vriend Sturing leeft hij mee. "We zijn in dezelfde buurt opgegroeid en hebben samen gevoetbald. Hij is bijna zijn hele leven daar gezeten, voor dat soort mensen is het verschrikkelijk."

PSV'er Jordan Teze doet ploeggenoot belofte: 'Dan neem ik een PSV-tattoo op mijn hart' Jordan Teze beleeft met PSV een prachtig seizoen. Zeker met de aankomende landstitel die de Eindhovenaren bijna niet meer kan ontgaan. Van Teze is bekend dat het zijn clubliefde voor PSV wel goed zit. Toch gaat hij nu wel erg ver met zijn belofte over een speciale tattoo.

Drie punten, die tellen

Al die emoties zijn mooi, en vindt hij bij de sport horen. Maar er is zaterdag maar één ding waar hij om geeft en dat zijn drie punten. "Ik vind sentiment juist goed, dat maakt de sport zo mooi. Maar het gaat om winnen en daar gaan wij alles aan doen en dat neemt niet weg dat er geen sympathie voor heel de club is."

Het gaat PSV weer voor de wind, het liep wat stroef na de winterstop maar tegen AZ zag Bosz weer een swingend PSV en dat deed hem erg goed. Hij was best gespannen voor die wedstrijd, maar dat lag niet aan AZ of aan PSV.

Joey Veerman verklapt bijnaam van Jesper Uneken en Peter Bosz is niet verbaasd over zijn goal PSV droogde zaterdag in eigen huis AZ af. De koploper won van de nummer vier met 5-1. De landstitel ligt zo goed als klaar voor de club uit Eindhoven.

Het weer, daar was hij gespannen voor. "Ik had voor die wedstrijd geen angst, maar ik had wat spanning voor het weer. Als voor het eerst na de winter een zonnetje weer schijnt krijg je zo’n inkak wedstrijd. Slecht voetbal, balverlies en dan dut ook het publiek wat in. Maar het tegendeel was waar."

Ziekenboeg

Waar PSV het hele seizoen al wel last heeft van vele blessures, zijn er zo nu ook weer twijfelgevallen voor zaterdag tegen Vitesse. De nieuwste speler in de ziekenboeg is Isaac Babadi, hij viel donderdag uit op de training. "Saibari en Pepi zijn er niet bij, die trainen nu apart. Lozano traint mee, we gaan kijken hoe het gaat. Gister is Babadi op de training uitgevallen, wat hij heeft is nog niet duidelijk dat wordt nog onderzocht.

Hetzelfde als altijd blijven doen

Voor PSV geldt vooral dat ze hetzelfde moeten blijven doen als dat ze al het hele jaar doen, maar daar ligt juist ook weer de uitdaging volgens Bosz. "We zijn op een bepaalde manier tot zo ver gekomen, waarom zou je wat anders gaan doen? De spelers moeten steeds messcherp blijven en doorgaan zoals we dat eerder gedaan hebben. Met elkaar om blijven gaan zoals we dat het hele jaar al doen. Dat begint bij de spelers zelf, ik treed pas op als dat niet meer zo gaat."

Voor Luuk de Jong hangt het topscorerschap nog steeds boven het hoofd, dat zou een mooie bekroning zijn op het kampioenschap. "Dat zou mooi zijn, maar ook voor hem is het zo dat het kampioenschap veel meer waard is."