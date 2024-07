Vitesse wacht met angst en beven op besluit over proflicentie: 'Weten nog niks'

Vitesse zou dinsdag eigenlijk de proflicentie kwijtraken, maar doordat het net op tijd tot een deal kwam tussen investeerde Guus Franke en schuldeiser Coley Parry kon het daartegen in beroep gaan. Vitesse wacht nog altijd in spanning af of het alsnog de proflicentie behoudt.

De Arnhemmers verwachten dat er snel duidelijkheid gaat komen over de licentie. "Officieel weten wij niet wanneer wij een reactie kunnen verwachten. Dat kan ook pas volgende week kunnen worden", vertelde een woordvoerder van de club.

Vitesse blikt terug op bizarre dag: 'Waar moet ik beginnen?' Het zag er maandag even enorm slecht uit voor Vitesse, maar in Arnhem hopen ze dat de club nu toch echt gered is. Vitesse-directeur Edwin Reijntjes vertelt uitgebreid over de turbulente rollercoaster van de afgelopen dagen.

Voorbereiding van start

Ondertussen gaat de gedegradeerde club met een kleine selectie door in de voorbereiding op volgend seizoen. Het aantrekken van nieuwe spelers staat door de onzekerheid 'on hold'. Zaterdag won de ploeg van trainer John van den Brom, met daarin veel jeugdspelers, het eerste oefenduel van de voorbereiding met 8-1 van de Amersfoortse selectie.

Vitesse dankzij 'doelpunt in blessuretijd' op het nippertje gered? 'Hopelijk aan de aftrap van mooie tijden' Coley Parry en ondernemer Guus Franke hebben een akkoord bereikt over de overname van Vitesse. Dat heeft de club bevestigd. Vitesse heeft daardoor de benodigde documenten naar de KNVB kunnen sturen voor het beroep tegen de beslissing om de proflicentie in te trekken.

Zaterdag is het Griekse PAOK in het Gelderse Driel de volgende tegenstander in de voorbereiding. Mocht de beroepscommissie van de KNVB besluiten dat Vitesse na de geplande overname door multimiljonair Guus Franke toch gezond genoeg is om volgend seizoen in de Keuken Kampioen Divisie uit te komen, dan speelt de club uit Arnhem op vrijdag 9 augustus de openingswedstrijd thuis tegen Telstar.

Vitesse is nog in gesprek met de ervaren spelers die nog onder contract staan. Veel basisspelers van vorig seizoen zijn al vertrokken. Aanvaller Thomas Buitink liet zijn contract eerder deze maand ontbinden om aan de slag te gaan bij PEC Zwolle. Onder anderen doelman Eloy Room zou nog op een vertrek azen.

Onzekerheid

Vitesse hoorde eind vorige maand dat de na veel uitstel aangeleverde documenten niet voldoende waren om komend seizoen uit te mogen komen in de eerste divisie. De club maakte direct bekend in beroep te gaan, om zo tijd te kopen in de zoektocht naar een overnamekandidaat. Dat werd Franke, die na dagen vol onzekerheid tot een akkoord kwam met Vitesse en de Amerikaan Coley Parry over de schuldenlast.

Vitesse tempert feeststemming ondanks late reddingsactie: 'Het is nog niet rond. Punt' Vitesse staat daags na de reddingsactie van Guus Franke weer met beide benen op de grond. Maandagavond werd er op Papendal in Arnhem feestgevierd door honderden supporters nadat de club gered was. Een dag later hield algemeen directeur Edwin Reijntjes een persconferentie om de zaken te verduidelijken.

De beroepscommissie van de KNVB bekijkt nu of Vitesse met de miljoenen van Franke gezond genoeg is om de proflicentie te behouden. Mocht de commissie niet in het voordeel van de Arnhemmers beslissen, heeft de club nog de mogelijkheid naar de rechter te stappen. Het hele proces moet voor 9 augustus zijn afgerond. Als een licentie uitblijft, gaat de club failliet.